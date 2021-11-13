Доктор Роберт Морз: «Ранний диагноз - раннее исцеление?»

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Роберт Морз - доктор медицинских наук, врач-натуропат, сыроед и мастер-травник. .. За 50 лет практики он помог тысячам людей излечиться от серьезных болезней , большинство из которых официальной медицины называют «неизлечимое» В этом видео доктор Морз поделится своим видение официальных методов лечения онкологии Сайт Роберта Морз : https://drmorse.tv Оригинал видео тут : https://youtu.be/_mBGyOhqZL8 Перевод: Медальтернатива.инфо Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin Материалы на тему: · Традиционная медицина не может вылечить рак https://medalternativa.info/ наша / говори / традиционная-медицина / · Смерть от лечения рака https://medalternativa.info/entry/smert-ot-lecheniya/ · Книга «Диагноз - рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию » https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/ · Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/ · 12 мифов официальной онкологии https://medalternativa.info/entry/12-mifov-ofitsialnoj-onkologii/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не вызывает возможных негативных последствий употребления каких-либо препаратов или процедур, описанных в статье / видео.