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Виктория ПреобРАженская. Изначальная София. Фрагмент Творческого Вечера, Киев, 2012 год.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/mQCO7uPpzi4
Единая София. Мать — РАДАна. Золотоносный Шар — Вселенская Матка. Инь и Ян. ДревнеСириусианская Космология. Священный Союз. Суть слова «Алтарь». Небесные Структуры. Троица Небесная. Сияние РА. Энергия Жизни. Световая Колесница.
«Феномен Явления Матери Мира, как Соборной Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей Эпохи Водолея, — есть Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о Которой было предсказано во всех писаниях мира, а также — мудрецами и пророками, мыслителями и старцами.
О «Жене, Облечённой в Солнце», — Эсхатологической Софии, говарится в библейском «Откровении» (гл.12: 1-6); о Её Явлении в Образе Акмат-Ахмад: (И Явятся Иса и Махди (в Марии ДЭВИ ХРИСТОС)) свидетельствует Коран; Веды-Упанишады называют Майтрейю (Триединую Матерь) «Калки Аватара» (МАХАКАЛИ); буддисты знают о Белой Таре, которая изображена на танкхе, свесив правую ногу. Что предвещает Её грядущее Явление в Материальный План. В зороастризме называется Дата Её Земного РАЖДАНия — 28 марта: «28 марта Солнце в 8 градусе Овна — День посвящён будущему Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла» (П.Глоба). Это Земной День РАЖДАНия Марии ДЭВИ ХРИСТОС».
«Явление Матери Мира Стало Знамением для планеты Земля, как Наступление Новой Эры Света, Любви и Добра, Эпохи Золотого Века, Гармонии и Духовной ТРАнсформации ПреобРАжённого человечества Шестой РАсы. Квантовый Скачок, или Эмерджентный (Морган, Александер) — переход на качественно новый уровень инобытия, стал реальным на стыках двух изТарических витков: патриархальной эпохи Рыб и матриархальной Эпохи Водолея, открывающей человечеству Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие! Ибо только в Начале и в Конце на Земле Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения ТРАнсформации — Духовной Алхимии — для того, чтобы Своим Сокровенным Словом Превратить грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно Вечности»
(Виктория ПреобРАженская. «Автореферат Виктории ПреобРАженской на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/avtoreferat-viktorii-preobrazhenskoj-na-temu-zemnoj-put-materi-mira ).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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