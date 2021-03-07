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Чудо Познания. Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 4
VictoriaRA
VictoriaRA
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22 views • March 07, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 4. https://youtu.be/ihmJrq4nIos
Читает Автор.

Книга «Чудо Познания»: https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе - https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1 (Плейлист).

Список вопросов.
0:00 — Вступление.
0:14 — Вопрос: Если есть злобная чёрная цивилизация, адекватен ли призыв: «Возлюби врага своего»?
2:52 — Вопрос: Вы Говарили, когда наберётся критическая масса зла, Рванёт Мощный Свет. Это что, надо ждать и быть заинтересованным в том, чтобы быстрей набралась критическая масса Тёмной Силы?

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-4#tv

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/03/06/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-4-video/

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