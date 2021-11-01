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Defenders op plaats gewezen!
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808 views • November 01, 2021
Als je lekker stoer doet, provoceert en het bloed onder de nagels vandaan haalt kan je verwachten dat je op een gegeven moment de verkeerde tegen het lijf loopt.
Dat overkwam de Defendertjes afgelopen zondag in Den Haag. We zien hier de stoere jongens op de grond, weg zijn de grote mondjes.
Natuurlijk spreken de wappies van 'extreem politiegeweld' want die zijn nu eenmaal niets gewend en hebben tot nu toe gewoon mazzel gehad.
Eens kijken hoe dat aanstaande dinsdag gaat verlopen, dan gaan de wappies 'massaal' naar Den Haag waar de persconferentie zal plaatsvinden, om herrie te maken.
Niet huilen achteraf hoor wappies als jullie ook zo met het bekkie op de grond liggen. Dat is de prijs van provoceren namelijk. Durven jullie nog?
Dat overkwam de Defendertjes afgelopen zondag in Den Haag. We zien hier de stoere jongens op de grond, weg zijn de grote mondjes.
Natuurlijk spreken de wappies van 'extreem politiegeweld' want die zijn nu eenmaal niets gewend en hebben tot nu toe gewoon mazzel gehad.
Eens kijken hoe dat aanstaande dinsdag gaat verlopen, dan gaan de wappies 'massaal' naar Den Haag waar de persconferentie zal plaatsvinden, om herrie te maken.
Niet huilen achteraf hoor wappies als jullie ook zo met het bekkie op de grond liggen. Dat is de prijs van provoceren namelijk. Durven jullie nog?
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