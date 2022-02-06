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Best Prebuilt Gaming PCs In 2022 [Top 10 PICKS]
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11 views • February 06, 2022
If you are looking for the best top-performance and budget-friendly prebuilt gaming PCs of 2022, then this video is for you.
These give high-resolution entertainment at ultra-smooth frame rates thanks to plenty of storage space, fast CPUs, and appealing designs. Some examples also demonstrate how cost-effective pre-built boxes may be.
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_________________________________________________
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► Dell G5
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▸eBay: https://ebay.us/K6JfXA
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▸eBay: https://ebay.us/wWJ5BR
► iBuypower Revolt 3 i7BG
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▸eBay: https://ebay.us/kNnu9F
► Alienware Aurora R11
▸Amazon: https://amzn.to/34FSZ2x
▸eBay: https://ebay.us/Vzxb0h
► Alienware Aurora R12
▸ Amazon: https://amzn.to/3uuwIzn
▸ eBay: https://ebay.us/EKH4nJ
► MSI Aegis RS 11th Gen
▸ Amazon: https://amzn.to/3AZICT4
▸eBay: https://ebay.us/ZfrAdg
► Corsair Vengeance A4100
▸Amazon: https://amzn.to/3B2dOB5
▸eBay: https://ebay.us/nXUR0q
► Alienware Aurora R10 Ryzen Edition
▸Amazon: https://amzn.to/3Jazeif
▸eBay: https://ebay.us/8fMrdd
MaxVideoGame is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a way for websites to earn advertising revenues by advertising and linking to Amazon.com
_________________________________________________
CHAPTERS:
0:00 Introduction
0:03 Prebuilt Gaming PC #10
0:36 Prebuilt Gaming PC #9
1:07 Prebuilt Gaming PC #8
1:48 Prebuilt Gaming PC #7
2:23 Prebuilt Gaming PC #6
3:00 Prebuilt Gaming PC #5
3:41 Prebuilt Gaming PC #4
4:25 Prebuilt Gaming PC #3
5:06 Prebuilt Gaming PC #2
5:44 Prebuilt Gaming PC #1
6:30 Outro
_________________________________________________
VIDEO YOU MIGHT BE INTERESTED IN:
Best Gaming Laptops With Top Performance [2022 UPDATE]: https://www.youtube.com/watch?v=M1aBjO31uko
BEST Keyboard and Mouse Adapters for Gaming [2022 UPDATE]: https://www.youtube.com/watch?v=iZKj1gBuze0
Best CPUs For Gaming To BOOST Your PC In 2022 [Top 10 Picks]: https://www.youtube.com/watch?v=MCRMbRe5BPw
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These give high-resolution entertainment at ultra-smooth frame rates thanks to plenty of storage space, fast CPUs, and appealing designs. Some examples also demonstrate how cost-effective pre-built boxes may be.
SUBSCRIBE ▶ https://bit.ly/3FruhzD
_________________________________________________
Links:
► Dell G5
▸Amazon: https://amzn.to/3utpZ8U
▸eBay: https://ebay.us/K6JfXA
► Origin Chronos
▸Amazon: https://amzn.to/3rwRw7K
▸eBay: https://ebay.us/50T3sZ
► Corsair One i300
▸Amazon: https://amzn.to/3grvM6U
▸eBay: https://ebay.us/Ulfbpj
► HP Omen
▸Amazon: https://amzn.to/3HyAgV8
▸eBay: https://ebay.us/wWJ5BR
► iBuypower Revolt 3 i7BG
▸Amazon: https://amzn.to/3B8W3QL
▸eBay: https://ebay.us/kNnu9F
► Alienware Aurora R11
▸Amazon: https://amzn.to/34FSZ2x
▸eBay: https://ebay.us/Vzxb0h
► Alienware Aurora R12
▸ Amazon: https://amzn.to/3uuwIzn
▸ eBay: https://ebay.us/EKH4nJ
► MSI Aegis RS 11th Gen
▸ Amazon: https://amzn.to/3AZICT4
▸eBay: https://ebay.us/ZfrAdg
► Corsair Vengeance A4100
▸Amazon: https://amzn.to/3B2dOB5
▸eBay: https://ebay.us/nXUR0q
► Alienware Aurora R10 Ryzen Edition
▸Amazon: https://amzn.to/3Jazeif
▸eBay: https://ebay.us/8fMrdd
MaxVideoGame is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a way for websites to earn advertising revenues by advertising and linking to Amazon.com
_________________________________________________
CHAPTERS:
0:00 Introduction
0:03 Prebuilt Gaming PC #10
0:36 Prebuilt Gaming PC #9
1:07 Prebuilt Gaming PC #8
1:48 Prebuilt Gaming PC #7
2:23 Prebuilt Gaming PC #6
3:00 Prebuilt Gaming PC #5
3:41 Prebuilt Gaming PC #4
4:25 Prebuilt Gaming PC #3
5:06 Prebuilt Gaming PC #2
5:44 Prebuilt Gaming PC #1
6:30 Outro
_________________________________________________
VIDEO YOU MIGHT BE INTERESTED IN:
Best Gaming Laptops With Top Performance [2022 UPDATE]: https://www.youtube.com/watch?v=M1aBjO31uko
BEST Keyboard and Mouse Adapters for Gaming [2022 UPDATE]: https://www.youtube.com/watch?v=iZKj1gBuze0
Best CPUs For Gaming To BOOST Your PC In 2022 [Top 10 Picks]: https://www.youtube.com/watch?v=MCRMbRe5BPw
_________________________________________________
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