π.Νικόλαος Μανώλης, Ο λαός του Θεού απέναντι στους οικουμενιστές

Ἐρωτήματα καίρια γιά τήν πορεία τοῦ καθένα μας στήν Πίστη στήν περίοδο τῆς αἵρεσης, ἡ ἀντιμετώπιση ἐκ μέρους κλήρου καί λαοῦ τῶν αἱρετικῶν καί αἱρετιζόντων ἐπισκόπων, ἡ ἀποτείχιση καί ἡ διακοπή μνημοσύνου, ὁ ἔπαινος τῶν παραδοσιακῶν ἱερέων καί ἡ τιμωρία τῶν οἰκουμενιστῶν, ἡ σχέση μέ τόν οἰκουμενιστή πνευματικό μας, ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ ἀσφαλής μετοχή μας στά Μυστήρια, εἶναι κάποια ἀπό τά βασικά σημεῖα τῆς ὁμιλίας. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στις 7:00μμ., στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής".