π.Νικόλαος Μανώλης, Ο λαός του Θεού απέναντι στους οικουμενιστές

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ἐρωτήματα καίρια γιά τήν πορεία τοῦ καθένα μας στήν Πίστη στήν περίοδο τῆς αἵρεσης, ἡ ἀντιμετώπιση ἐκ μέρους κλήρου καί λαοῦ τῶν αἱρετικῶν καί αἱρετιζόντων ἐπισκόπων, ἡ ἀποτείχιση καί ἡ διακοπή μνημοσύνου, ὁ ἔπαινος τῶν παραδοσιακῶν ἱερέων καί ἡ τιμωρία τῶν οἰκουμενιστῶν, ἡ σχέση μέ τόν οἰκουμενιστή πνευματικό μας, ὁ ἐκκλησιασμός καί ἡ ἀσφαλής μετοχή μας στά Μυστήρια, εἶναι κάποια ἀπό τά βασικά σημεῖα τῆς ὁμιλίας. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στις 7:00μμ., στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής".