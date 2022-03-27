BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Виктория ПреобРАженская. «КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!»
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
Follow
2
Share
Report
48 views • March 27, 2022

Виктория ПреобРАженская. «КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!» Читает Автор. https://youtu.be/6K-zaq3J8wc

Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/konec-eto-nachalo

Фрагмент: «Что и Говарить! Рептиляки взполошились не на шутку, торопятся всеми способами утилизировать население Земли. Стрелки Вселенских Часов Приближаются к РАзвязке. И зелёные морды сероводородных скоро все увидят воочию, а они этого, ужас, как боятся! Потому так тщательно и сокрывают Солнышко повсюду (которое так не любят) с помощью химтрейлов и, управляя климатическим оружием, подтапливают горада и веси, искусственно меняют климат по всей земле. К примеру, в Сибири градусник показывает 32 градуса по Цельсию, то же самое в Санкт-Петербурге и в Архангельске. Где-то — аномальная жара, где-то — ураганы и смерчи. И по всему миру отыгрывается один и тот же сценарий. С помощью установок HAARP идёт одновременное затопление горадов и сёл в разных странах. Некоторые обыватели при этом возмущаются на просторах интернета, дескать нужно было ливнёвки вовремя чистить, или не застраивать прибрежные местечки у моря, либо списывают всё на возмездие сил Прирады. Вот, к примеру, так: «Природа исправляет ошибки людей! Не нарушайте законы природы! Берегите природу так, как берегли природу наши предки! ПриРОДа это есть жизнь! Строить около водоёмов, рек ничего нельзя, и так и на пляжах, где дюны и песок, — строить запрещено законом природы! Жадность человека сгубила!» Всё это отчасти так, но не настолько критично, поскольку причина всего этого одна: всеобщая утилизация землян захватчиками-ящерами. В их подчинении — все мировые правители, которые по указке своих господ и осуществляют новый мировой бес-порядок. А это хаос, запланированные смерти и полный захват территории Земли...»

(Виктория ПреобРАженская. «КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!», 06.07.2021).

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в 2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

Скачать архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://USMALOS.com  — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com  — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/07/08/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-konec-eto-nachalo/


 ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

Keywords
vaccinationtechnologycontrolmark of the beasttranshumanismbiometricstotalcoronavirusgenocidluciferinnanochipsmagnetizesmark of antichristqr code laser mark 666pcr test brain infection dna test controlnanotechnologiegmo geno modified organisms chippingmac addresseschip protectiondivine assistanceprotective prayerappeal to parentspfizer 666 mark of the beast antichrist
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
New Delhi vows to protect energy security as U.S. threatens up to 100% tariffs over Russian oil

New Delhi vows to protect energy security as U.S. threatens up to 100% tariffs over Russian oil

Cassie B.
Beyond Disasters: 5 Everyday Emergencies Worth Preparing For

Beyond Disasters: 5 Everyday Emergencies Worth Preparing For

Douglas Harrington
Financial Prepping: Seven Financial Strategies for Preppers

Financial Prepping: Seven Financial Strategies for Preppers

Sterling Ashworth
U.S. blocks Iran nuclear chief from IAEA conference, escalating diplomatic standoff

U.S. blocks Iran nuclear chief from IAEA conference, escalating diplomatic standoff

Willow Tohi
&#8220;Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens&#8221; on BrightU: The five-year homestead trap

“Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens” on BrightU: The five-year homestead trap

Belle Carter
Why a 2-person camping cot tent belongs on your outdoor gear list

Why a 2-person camping cot tent belongs on your outdoor gear list

HRS Editors
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy