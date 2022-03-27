Виктория ПреобРАженская. «КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!» Читает Автор. https://youtu.be/6K-zaq3J8wc

Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/konec-eto-nachalo

Фрагмент: «Что и Говарить! Рептиляки взполошились не на шутку, торопятся всеми способами утилизировать население Земли. Стрелки Вселенских Часов Приближаются к РАзвязке. И зелёные морды сероводородных скоро все увидят воочию, а они этого, ужас, как боятся! Потому так тщательно и сокрывают Солнышко повсюду (которое так не любят) с помощью химтрейлов и, управляя климатическим оружием, подтапливают горада и веси, искусственно меняют климат по всей земле. К примеру, в Сибири градусник показывает 32 градуса по Цельсию, то же самое в Санкт-Петербурге и в Архангельске. Где-то — аномальная жара, где-то — ураганы и смерчи. И по всему миру отыгрывается один и тот же сценарий. С помощью установок HAARP идёт одновременное затопление горадов и сёл в разных странах. Некоторые обыватели при этом возмущаются на просторах интернета, дескать нужно было ливнёвки вовремя чистить, или не застраивать прибрежные местечки у моря, либо списывают всё на возмездие сил Прирады. Вот, к примеру, так: «Природа исправляет ошибки людей! Не нарушайте законы природы! Берегите природу так, как берегли природу наши предки! ПриРОДа это есть жизнь! Строить около водоёмов, рек ничего нельзя, и так и на пляжах, где дюны и песок, — строить запрещено законом природы! Жадность человека сгубила!» Всё это отчасти так, но не настолько критично, поскольку причина всего этого одна: всеобщая утилизация землян захватчиками-ящерами. В их подчинении — все мировые правители, которые по указке своих господ и осуществляют новый мировой бес-порядок. А это хаос, запланированные смерти и полный захват территории Земли...»

(Виктория ПреобРАженская. «КОНЕЦ — ЭТО НАЧАЛО!», 06.07.2021).

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Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/07/08/statya-materi-mira-marii-devi-hristos-konec-eto-nachalo/



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