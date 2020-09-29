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Joe Biden, l'affreux renifleur de cheveux [compilation]
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83 views • September 29, 2020
Il faut le voir, pour le croire.
Le parti démocrate est à un tel point de pourriture, qu'ils n'ont trouvé personne d'autre que ce pédophile désormais sénile (pour ne parler que de ça) pour le présenter comme candidat à la présidence des États-Unis.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Pour les vidéos censurées sur YT :
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Le parti démocrate est à un tel point de pourriture, qu'ils n'ont trouvé personne d'autre que ce pédophile désormais sénile (pour ne parler que de ça) pour le présenter comme candidat à la présidence des États-Unis.
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