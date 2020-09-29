Joe Biden, l'affreux renifleur de cheveux [compilation]

Il faut le voir, pour le croire.Le parti démocrate est à un tel point de pourriture, qu'ils n'ont trouvé personne d'autre que ce pédophile désormais sénile (pour ne parler que de ça) pour le présenter comme candidat à la présidence des États-Unis.Mon blogue :margueriterothe.comPour les vidéos censurées sur YT :