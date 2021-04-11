Erstes Gerichtsurteil: Keine Masken, kein Abstand und keine Tests mehr für Schüler | VERBREITEN

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"Gefahr für das geistige, körperliche oder seelische Wohl des Kindes"

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Das 1. Gericht zeigt auf, was die Globalisten uns und sogar den Kinder angetan haben.

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Beten wir für Gerechtigkeit, also dafür, dass die Welt nur noch GOTT-gelenkt ist.

Passt auf eure L(i)eben auf!



• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶"Gefahr für das geistige, körperliche oder seelische Wohl des Kindes"B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Das 1. Gericht zeigt auf, was die Globalisten uns und sogar den Kinder angetan haben.weiterlesen ... https://reitschuster.de/post/hammer-urteil-in-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler Falls Link defekt:Beten wir für Gerechtigkeit, also dafür, dass die Welt nur noch GOTT-gelenkt ist.Passt auf eure L(i)eben auf!• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords plandemiecorona-newsmenschheitsverbrechen

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