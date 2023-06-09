Мошенница Елена Колесникова (Елена Игоревна Колесникова, она же Елена Чекарева) - "репетитор" английского языка

Серия видеоклипов разоблачений учителей-жуликов английского языка.

Выбраны те задания, в которых горе-преподаватели сделали ошибки и попытались навешать лапшу на уши ученику.





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Лицензию на оригинал видео №79 вы можете оплатить наличными рублями, банковским переводом (Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ и пр.), картами МИР, VISA, Mastercard, электронными кошельками (QIWI, ЮMoney, WebMoney и пр.), в любом из 420 обменных пунктов, указанных на сайте BestChange.ru .





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Вы можете передать привет или выразить своё восхищение самому учителю-шарлатану, представленному в видеоролике: +79067811172



