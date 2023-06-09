Мошенница Елена Колесникова (Елена Игоревна Колесникова, она же Елена Чекарева) - "репетитор" английского языка

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Серия видеоклипов разоблачений учителей-жуликов английского языка.
Выбраны те задания, в которых горе-преподаватели сделали ошибки и попытались навешать лапшу на уши ученику.
Все демо версии временно находятся в публичном доступе до поступления лицензионного платежа на оригинал видеозаписи, и автоматически удаляются со всех сайтов после выдачи лицензии.
Лицензию на оригинал видео №79 вы можете оплатить наличными рублями, банковским переводом (Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ и пр.), картами МИР, VISA, Mastercard, электронными кошельками (QIWI, ЮMoney, WebMoney и пр.), в любом из 420 обменных пунктов, указанных на сайте BestChange.ru .
Вы можете приобрести одну из двух лицензий:
1.Эксклюзивная (блокирующая все остальные) лицензия (только для личного private пользования): Private Use Licence (PUL)
Вы не имеете права выставлять ролик в публичный доступ, не имеете права его монетизировать, обсуждать любое содержание ролика публично. При нарушении таких условий лицензия Private Use Licence считается автоматически аннулированной.
На текущий момент стоимость данной лицензии - 0.0093 BTC (250 USD)
2.Эксклюзивная коммерческая лицензия для владельцев ютуб, инстаграмм, тикток каналов, групп соц сетей и пр.
Вы имеете право выставлять ролик в публичный доступ, монетизировать его, имеете право обсуждать содержание ролика публично.
На текущий момент стоимость данной лицензии - 0.035 BTC (950 USD)
Текущая цена может повышаться в зависимости от проявленного интереса к конкретному видеоролику.
В связи с временными трансграничными финансовыми ограничениями из-за СВО, платежи принимаются только в биткойнах BTC.
Номер кошелька:
bc1q26gzcSkssvyj60zmqf3m209ns6k7u7hsf5jrvxy
Контакты службы поддержки: gal3897g (@) mail.ru
Телеграмм: nezabudka92
Вы можете передать привет или выразить своё восхищение самому учителю-шарлатану, представленному в видеоролике: +79067811172