Η τριμερής του Λονδίνου, προάγγελος συμφορών της Κύπρου. "Ελληνοκρατία" εκπομπή 55η.

Ακούμε συχνά τους τούρκους αξιωματούχους να αναφέρουν οτι η τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη στην κύπρο. Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις επαναδημοσιεύουμε την 55η εκπομπή Ελληνοκρατία απο τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου

εξηγείται απο τον λοχαγό πώς παλάτι και πολιτικοί σε αρμονική συνεργασία με τους άγγλους κατέστησαν την τουρκία "ἑγγυήτρια δύναμη". Σεπτέμβριος 2019

Αξιωματικός Καταδρομών ε.α. , Ανδρέας Πετρόπουλος.

55η εκπομπή, "#Ελληνοκρατία".

"Η Κύπρος δεν πρέπει ποτέ να ενωθεί με την μητέρα Ελλάδα"

Η τριμερής του Λονδίνου, προάγγελος συμφορών της Κύπρου και η δολοφονία του Στρατάρχου, Αλέξανδρου Παπάγου