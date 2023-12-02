Кого пускают в ЕC и Австрию

На канале: "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов https://www.youtube.com/@gazetang
30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища Нуссбаумером.
В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.
Я благодарю Константина Александровича Березина за то, что он не забывает о моей ситуации
и о ситуации в которой оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против преступного путинского режима.
- 1 Оригинал видео: Это глисты, а не журналисты. Венедиктов, МУратов, Невзоров... https://www.youtube.com/watch?v=L_ZRUTXjBwM
20:16 / 42:31 Конечно скажем и не только скажем, но и покажем и расскажем и надеюсь когда-нибудь Международный Суд будет.
Благодарю Константин за то, что не забываете обо мне и нас. Как эти сволочи появляются? Потому,
что сволочи в Австрии их принимают и наглядный пример тому путин на свадьбе в Австрии.
Почему не проводить протестные акции. Как сказал мне один честный, оппозиционный депутат во Владивостоке
(не удивляйтесь честные люди во Владивостоке по крайней мере раньше были) тебе не надо выходить с пикетом.
Ты сам по себе пикет. На тебя и так пальцем показывают. Да потому, что мы боремся с преступным режимом, а Австрия борется с нами.
Потому, что прошел год и уже не у меня возникают вопросы, а и у украинских беженцев. Почему происходит унижение человеческого достоинства?
Почему подворовывают у них еду и т. д. Почему пользуясь их незащищенностью к ним хамское отношение в Австрии?
Почему в Австрии во всю работает система психического подавления личности, которая обычно применяется к преступникам.
Что касательно меня. Я с 1989-го года всем всё рассказываю, о всей той несправедливости, касательно и меня и окружающих и многое,
как и Константином было предсказано наперед. Я уже писал, что отказ в статусе беженца основан на оправдании преступного путинского режима.
- 2 Австрия Гаага Приветствую Константин Александрович! Как то в одно из своих видео вы говорили о том, чтобы вносить свои предложения для вашего контента.
Вот. Решил выдать новый формат коротких видео. Называется видео ответ. Где можно было бы отразить свои особо ценные мысли. В данном случае не могу молчать.
Видео действительно короткое 19 секунд. В общем как-то так я решил, что пора выходить из формата одних комментов.
Тем более на мой взгляд мысль действительно интересная.
- 3 Оригинал видео: Когда Путина вытащат из морозилки. https://www.youtube.com/watch?v=XsPoqdOhD4U
50:00 / 1:03:29 И пример Австрии в подтверждение слов Константина Александровича. Благодарю Константин за то, что не забываете обо мне и таких, как я.
- 4 Оригинал видео: Кто и зачем организовал атаку польской границы. https://www.youtube.com/watch?v=kt0_iggXRQU&t=0s
- 5 Оригинал видео: Что-то страшное происходит в Ростове. https://www.youtube.com/watch?v=eSY-PNBZwTY
39:30 / 45:00 Общественности стало известно о том, что в Австрии регулярно издеваются над украинскими беженцами,
а хозяин заведения демонстрирует садистские наклонности и любовь к путину. Есть свидетели и доказательства.
- 6 Оригинал видео: Представление в Европе о войне в Украине - пострелушки. https://www.youtube.com/watch?v=uNI2TBhMuQs
18:22 / 35:22 О ситуации беженцев в Австрии.
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