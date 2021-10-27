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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Ο Άγιος Δημήτριος ως παιδαγωγός
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58 views • October 27, 2021
Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 28 Ὀκτωβρίου 2020, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ὁ Ἅγ. Δημήτριος ὡς παιδαγωγός, ἡ Παναγία ὡς ὑπέρμαχος στρατηγός».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Πρόλογος
2. Ο Άγιος Δημήτριος ως παιδαγωγός
3. Η Παναγία ως υπέρμαχος στρατηγός
4. Επίλογος
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Πρόλογος
2. Ο Άγιος Δημήτριος ως παιδαγωγός
3. Η Παναγία ως υπέρμαχος στρατηγός
4. Επίλογος
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».
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