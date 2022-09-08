🔥ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЗЕМЛЕ??? 🔥⚠‼МНОГО ФАКТОВ‼⚠🔥 💪 Автор EWAR

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Это фрагмент видео части большой работы Ewar Все его видео собраны в 3 плейлистах:
1 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZwtcpDfGU87p5Y8gdv5zbpa
2 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZzbNqKVAaiDW88bIsYs_kQW
3 часть: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhjNKbfnoZxGMFeu_skytTRyTP6H-VNo
Это многосерийное видео - продолжение объемной работы от @EWAR и его команды Автор знакомит зрителя со своими исследованиями в области мироустройства и того, что привело нас к тому, что мы имеем сейчас. Перевод от Satori