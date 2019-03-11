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[11. März 2019] Die flache Erde, Sonne, Mond & Sternzeichen Uhr-App. GERMAN [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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Ein Must-Have, um FLAT EARTH Ihren Freunden zu erklären.
Zeigt:
Wie die Jahreszeiten funktionieren.
Wie sich Sonne und Mond durch den Tierkreis bewegen.
Tag und Nacht.
Funktioniert in allen Zeitzonen.
Empfohlene Videos, um Menschen zu helfen, etwas über unsere Welt zu erfahren.
Countdown-Timer für Ihr nächstes großes Ereignis.
JETZT VERFÜGBAR bei Google Play und Apple.
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Wir leben in einer Welt der Lügen, die uns von den oberen Ebenen der Weltkontrolleure
aufgezwungen werden. Es ist einfacher, jemanden anzulügen, als ihn davon zu überzeugen,
dass er angelogen wurde, besonders wenn er unwissentlich süchtig nach der Angst ist.
Wenn die GRUNDLAGE Ihres Weltglaubens darin besteht, dass Sie sich auf einer sich
drehenden Wasserkugel-Birne-Rakete befinden, die durch ein unendliches Weltraumvakuum
fliegt, dann werden Sie nicht wissen, WER Sie sind, WO Sie sind und WAS Sie wirklich
sind. Sie werden verloren sein und sich unbedeutend fühlen, ohne zu wissen, dass Sie
sich im Zentrum der Schöpfung befinden und nicht auf einem Staubkorn in einem sich
ständig erweiternden Universum.
Mit diesem Glauben kann man von allem überzeugen. Um aufzuwachen, MUSST du mit dem
Fundament deiner Welt beginnen und von dort aus kannst du über die imaginäre Kurve
hinaus sehen.
Die FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK App ist das beste Tool, um die flache Erde zu
entdecken und Freunden und Familie vorzustellen. Es zeigt visuell, wie der Himmel eine
perfekte Uhr ist, und bietet Ihnen den neuesten von Google zensierten Flat Earth-
Inhalt.
Die FAQ-Seite beantwortet alle Ihre Fragen, wie und warum flache Erde versteckt ist.
Haben Sie einen Grund, warum Sie denken, Flat Earth ist unmöglich, wir haben eine
Antwort, an die Sie noch nicht gedacht haben.
Nehmen Sie die FE-Clock-Herausforderung an. Sehen Sie sich das vorgestellte Video 2
Wochen lang jeden Tag an und sehen Sie, was passiert.
Suchen Sie einfach nach "Flat Earth Clock" von Blue Water Bay in Google Play oder im
Apple App Store. Es werden die besten 2,99 $ sein, die Sie je investiert haben.
Vermeiden Sie die Nachahmungs-Apps bei Google Play, sie sind KOSTENLOS und den Preis
immer noch NICHT wert. Laden Sie es herunter und testen Sie es noch heute!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Beides: https://qrco.de/bbizVA
Unterstützen Sie diesen Kanal und das Bewusstsein von FLAT EARTH:
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Für einmalige Spenden: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIENANFRAGEN: [email protected] Wenn Sie ein Show-Moderator sind und Flat Earth für dumm und unmöglich halten, lassen Sie uns eine Frage und Antwort auf Ihrem Kanal machen.
Wissenschaft, Technik, Geologie, Astronomie, Physik, Bildung
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