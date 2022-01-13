«ΚΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ... Κάποιο άλλο παγκόσμιο φονικό γεγονός προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους....»

Σοκαριστικοί ισχυρισμοί! Ωστόσο όλο και περισσότεροι επιστήμονες ανησυχούν και το δείχνουν…Σε ένα νέο βίντεο κρούεται o κώδων του κινδύνου για τον ανθρώπινο πoλιτισμό! Πριν γίνει σχετική αναφορά σε αυτό, σημειώνεται πως με κάθε επισημότητα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ζητήθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, να πεθάνουν, ει δυνατόν, 7 δις άνθρωποι για το καλό το πλανήτη (ΕΔΩ το βίντεο ντοκουμέντο)Εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ, τώρα, δεν διστάζουν να συνδέσουν με αυτή την προοπτική, τα εμβόλια, για τα οποία ακούγονται αρκετά πλέον και μάλιστα ανοιχτά από επιστήμονες. Γίνεται λόγος για «γεγονός επιπέδου εξόντωσης».«Αν δεν σταματήσουμε τα εμβόλια, θα καταστρέψουν τον πολιτισμό που γνωρίζουμε μέσα σε 10 χρόνια. Ο Malone και ο Yeadon το αποκαλούν ”γεγονός μαζικών θανάτων” και ”μαζική δολοφονία” αντίστοιχα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο που παρατίθεται πιο κάτω και υπογραμμίζεται:«Το 1/3 των εμβολιασμένων θα πεθάνει μέσα στην επόμενη δεκαετία. Άλλο 1/3 θα καταστεί ανάπηρο και δεν μπορεί να λειτουργήσει κοινωνικά. Το άλλο 1/3 δεν θα πειραχτεί γιατί ίσως λαμβάνει placebo. Αν σταματήσουμε τα εμβόλια τώρα, θα πεθάνει 1,4 δις άνθρωποι μέσα στην επόμενη δεκαετία.Τώρα πηγαίνουν στα παιδιά και δεν θα αφήσουν εμάς ήσυχους. Αυτό σημαίνει ”ολοκληρωτικό πόλεμο”Με τέτοιο επίπεδο θανάτων μιλάμε για γεγονός επιπέδου Ολοκαυτώματος της ναζιστικής Γερμανίας.Κάθε μέρα θα πεθαίνουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι τα επόμενα 10 χρόνια. Ένα ναζιστικό ολοκαύτωμα κάθε 14,4 ώρες.Αν δεν σταματήσουμε τα εμβόλια τις επόμενες 365 μέρες θα σκοτώσουν άλλα 3,5 δις ανθρώπους. Αν τα συνδυάσουμε με το 1,4 δις που ήδη είναι καταδικασμένο, φτάνουμε στα 5 δις. Αυτό είναι ένα γεγονός επιπέδου εξόντωσης αν δεν το σταματήσουμε.Ο Κάρολος που ο πατέρας του είχε πει πως θέλει να επιστρέψει στη Γη σαν θανατηφόρος ιός λέει πως διεξάγεται στρατιωτικού τύπου κινητοποίηση για να σώσουμε την Γη. Είναι πολύ ειλικρινείς ως προς το τι κάνουν. Δίνουν σιωπηλά όπλα και απορροφούν όλον τον πλούτο, ενώ σε σκοτώνουν.Δεν τους παίρνει να αποδοθεί αυτό το γεγονός στα εμβόλια. Θα χρειαστεί να εξαπολύσουν ένα άλλο παγκόσμιο πολύνεκρο γεγονός για να καλύψουν τα ίχνη τους. Οπότε ναι, κάτι επικό, κάτι βιβλικών διαστάσεων έρχεται».