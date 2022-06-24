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ANOTHER ARIZONA ROAD WITH NO STREETLAMPS/SIDEWALK: ANOTHER FATALITY MEMORIAL
CALAZ INFOWARRIOR
CALAZ INFOWARRIOR
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10 views • June 24, 2022




FATALITY MEMORIAL

LOCATION: Power Road & Elliot Road. Mesa Arizona


Issue: No streetlamps. sidewalks, flashing crosswalk.



US government bureaucrats are recklessly spending(stealing)$$ billions on arms traffickers to Ukraine, housing diseased, criminal "refugees" aka hostile invaders, deadly, experimental injections but won't spend a small fraction of that for streetlamps/sidewalks on major roads which would easily save 1000s of innocent lives.


This level of government corruption/criminality will not end well for anyone.


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5- EMAIL [email protected] WITH YOUR NAME, CITY, STATE AND THE 8 DIGIT NUMBER.


Email me with any questions.


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2-PAY ONLINE WITH A VISA/MC CARD OR OTHER


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drivingtrafficaccidents
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