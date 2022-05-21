ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΟΝΟ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | Ο ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ 2030

Το βίντεο δείχνει την επίσημη ατζέντα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για δέκα χρόνια συνεχών πανδημιών, από το 2020 έως το 2030. Αυτό αποκαλύπτει η ιολόγος του ΠΟΥ, Marion Koopmans. Θα δείτε επίσης συγκλονιστικές αποδείξεις ότι η πρώτη πανδημία σχεδιάστηκε και ανακοινώθηκε αφειδώς ακριβώς πριν συμβεί.Φροντίστε να το παρακολουθήσετε και να το ΜΟΙΡΑΣΕΤΕ παντού.Αυτοί οι εγκληματίες ισχυρίζονται ότι προστατεύουν την ανθρωπότητα, ενώ στην πραγματικότητα καταπνίγουν και απαγορεύουν όλες τις αποτελεσματικές θεραπείες για την ασθένεια κόβιντ, ενώ λογοκρίνουν, απολύουν, συλλαμβάνουν ακόμη και γιατρούς που θεραπεύουν τους ασθενείς με κόβιντ.Χιλιάδες γιατροί λένε ότι η πανδημία ήταν σχεδιασμένη.Μια ομάδα σχεδόν χιλίων ιατρών στη Γερμανία με την ονομασία "Γιατροί για την ενημέρωση", η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από 7.000 επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, επιστημόνων, εκπαιδευτικών κ.λπ., προέβη σε μια συγκλονιστική δήλωση κατά τη διάρκεια εθνικής συνέντευξης τύπου:"Ο κορονο-πανικός είναι ένα θεατρικό έργο. Είναι μια απάτη. Μια κομπίνα. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός παγκόσμιου εγκλήματος".Αυτή η μεγάλη ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων εκδίδει μια εφημερίδα με κυκλοφορία 500.000 αντιτύπων κάθε εβδομάδα, για να προειδοποιήσει το κοινό σχετικά με την παραπληροφόρηση των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης για τον κοροναϊό. Οργανώνουν επίσης μαζικές διαμαρτυρίες με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.Εκατοντάδες Ισπανοί γιατροί λένε ότι η πανδημία είναι κατασκευασμένη.Στην Ισπανία, μια ομάδα 600 ιατρών με την ονομασία "Γιατροί για την Αλήθεια" προέβη σε παρόμοια δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Η "Covid-19" είναι μια ψεύτικη πανδημία που δημιουργήθηκε για πολιτικούς σκοπούς. Πρόκειται για μια παγκόσμια δικτατορία με υγειονομική πρόφαση. Καλούμε τους γιατρούς, τα μέσα ενημέρωσης και τις πολιτικές αρχές να σταματήσουν αυτή την εγκληματική επιχείρηση διαδίδοντας την αλήθεια"Παγκόσμια Συμμαχία Ιατρών: “Το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»Οι "Γιατροί για την Ενημέρωση" και οι "Γιατροί για την Αλήθεια" έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με παρόμοιες ομάδες επαγγελματιών ανά τον κόσμο στην "Παγκόσμια Συμμαχία Γιατρών". Αυτή η ιστορική συμμαχία συνδέει περισσότερους από εκατό χιλιάδες επαγγελματίες ιατρούς σε όλο τον κόσμο. Αποκαλύπτουν πώς η πανδημία είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία και προσφέρουν αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό. Αναλαμβάνουν επίσης νομικές ενέργειες κατά των κυβερνήσεων που συμπράττουν σε αυτή την εγκληματική επιχείρηση.Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας:Δικηγόροι: Συνδέοντας δικηγόρουςΠαρομοίως, δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας - ένα δίκτυο δικηγόρων, ιατρικών εμπειρογνωμόνων, πολιτικών, τραπεζιτών και πολλών άλλων επαγγελματιών που συνεργάζονται για να αποκαλύψουν το "έγκλημα του Κόβιντ" και που αρχίζουν να οικοδομούν έναν νέο κόσμο ελευθερίας. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι αυτού του είδους οι παγκόσμιες απάτες που καταστρέφουν εκατομμύρια ζωές δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να συμβούν.Περισσότερες πληροφορίες, και για να δείτε όλα τα έγγραφα του ΣΧΕΔΙΟΥ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: