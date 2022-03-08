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Ukrainian Army violence in Donbas Region 2014-2022
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53 views • March 08, 2022
Telegram - Jos Botnița. | PENTRU CEI CU INIMA TARE,
ROMANIA AJUTĂ ȘI ÎI ÎNARMEAZĂ PE VINOVAȚII GENOCIDULUI ÎMPOTRIVA RUSILOR DIN DOMBAS
ROMANIA ÎI GĂZDUIEȘTE PE CEI CARE AU IGNORAT TIMP DE 8 ANI EXTERMINAREA FEMEIILOR ȘI A COPIILOR DIN DOMBAS. ACEȘTIA AU SCAPĂT ACUM DIN INFERN PENTRU CĂ RUSIA A LUAT INIȚIATIVĂ.
CINE ÎNARMEAZĂ ASASINII UCRAINIENI ESTE UN TEROIST.
RUSIA NU ÎNCEPE RĂZBOAIE, RUSIA LE TERMINĂ...
ACEST VIDEO NE-A EMOȚAT PROFUND ȘI ADEVARUL TREBUIE SĂ APARĂ ODATĂ PENTRU TOTDEAUNA...
ROMANIA AJUTĂ ȘI ÎI ÎNARMEAZĂ PE VINOVAȚII GENOCIDULUI ÎMPOTRIVA RUSILOR DIN DOMBAS
ROMANIA ÎI GĂZDUIEȘTE PE CEI CARE AU IGNORAT TIMP DE 8 ANI EXTERMINAREA FEMEIILOR ȘI A COPIILOR DIN DOMBAS. ACEȘTIA AU SCAPĂT ACUM DIN INFERN PENTRU CĂ RUSIA A LUAT INIȚIATIVĂ.
CINE ÎNARMEAZĂ ASASINII UCRAINIENI ESTE UN TEROIST.
RUSIA NU ÎNCEPE RĂZBOAIE, RUSIA LE TERMINĂ...
ACEST VIDEO NE-A EMOȚAT PROFUND ȘI ADEVARUL TREBUIE SĂ APARĂ ODATĂ PENTRU TOTDEAUNA...
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