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Dr. Arne Burkhardt: "30 à 40 % des décès survenant après la vaccination sont dus à cette dernière."
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30 views • September 28, 2021
Extrait de la conférence de presse du 20.09.21 : Mort par vaccination Composants non déclarés des vaccins COVID-19.
Dr. Arne Burkhardt cite Prof. Dr. med. Peter Schirmacher:
"La conclusion est qu'une autopsie interdisciplinaire et une évaluation par des pathologistes médico-légaux avec examen histologique obligatoire de tous les organes et lésions est la seule façon justifiable de traiter cette question."
Le modèle dit de Heidelberg. Je peux nommer le professeur Schirmacher ici, il le fait de cette manière là-bas, et ils travaillent également comme il se doit, là-bas. Et le chiffre qu'il a mentionné a déjà été dit. Il est donc lui aussi d'avis que 30 à 40 % des décès survenant après la vaccination sont dus à cette dernière.
Traduction D5Memi (merci de faire un lien vers ma chaîne si vous reprenez cette vidéo).
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Rumble: rumble.com/c/c-942091
Odysee: odysee.com/@D5Memi:8
Source vidéo : tARTE à la crème
https://rumble.com/vmwq79-dr.-arne-burkhardt-30-40-des-dcs-survenant-aprs-la-vaccination-sont-dus-cet.html?mref=6zof&;mrefc=2
Dr. Arne Burkhardt cite Prof. Dr. med. Peter Schirmacher:
"La conclusion est qu'une autopsie interdisciplinaire et une évaluation par des pathologistes médico-légaux avec examen histologique obligatoire de tous les organes et lésions est la seule façon justifiable de traiter cette question."
Le modèle dit de Heidelberg. Je peux nommer le professeur Schirmacher ici, il le fait de cette manière là-bas, et ils travaillent également comme il se doit, là-bas. Et le chiffre qu'il a mentionné a déjà été dit. Il est donc lui aussi d'avis que 30 à 40 % des décès survenant après la vaccination sont dus à cette dernière.
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