Polio, pesticidas y Primavera Silenciosa

La polio nunca tuvo origen vírico, en realidad su origen es neuro-tóxico, el producido por las fumigaciones intensivas de la agricultura industrial desde finales del siglo 19. Empezaron usando el raticida Green Paris (de base arsénica), en 1892 lo sustituyeron por el aún más tóxico, arseniato de plomo. En 1907 introdujeron el arseniato de calcio. Después llegaría el DDT hoy prohibido. Actualmente el glisofato está en los tribunales, con la oscura Bayer tratando de acallar al propio Robert Kennedy Jr.

Como siempre las autoridades sanitarias del lado de las corporaciones, tal como podemos ver en este vídeo a un presumido científico alardeando frente Rachel Carson, la autora de Prmavera Silenciosa y quien lograría la denuncia pública del uso masivo de los pesticidas industriales.