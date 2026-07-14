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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ: ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΤΕ ΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v7cq9d2-antichrist-genocidal-soulcidal-government-666-of-hellas.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ: https://www.youtube.com/shorts/xa_Pq7Keu_k .
ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ... ΜΕΤΑ ΕΙΠΑΝ... ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΙΝΑΓΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ... ΤΩΡΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ... ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΕΝΩ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ 666 ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ! https://norfid.wordpress.com/bar-code/ , https://norfid.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/11/iera-monh-osiou-grhgoriou-o-grammikos-kwdikas-bar-code-kai-o-ari8mos-666-texnikh-analusis.pdf , https://www.freevolition.gr/666.htm ... ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΝΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΨΟΥΝ (Ή ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html ) ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΣΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΖΩΑ ΑΦΟΥ ΩΣ ΖΩΟ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ;;;; (ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΛΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ) ΜΠΕΕΕΕΕΕΕ... ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ;;;;; ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ.... ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΜΟΥ... ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΠΟΦΙΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/6fe36a3f-7e29-4165-8258-ff94e8eb117f .
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΙΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ https://www.freevolition.gr ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΩ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Η ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ, ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ 15 ΕΤΩΝ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ... ΓΕΝ. 1, 27: "ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ"… ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ.
ΠΟΙΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ MICROCHIP ΤΣΙΠΑΚΙ;;; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v7b2yvy-unknown-the-content-of-the-data-stored-in-the-digital-id-chip.html , https://www.brighteon.com/3e01ff11-5b8d-45e0-9ce2-a0c2dcccb773 . ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ, ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑ-ΚΑΤΑΔΟΔΟΤΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://freevolition.gr/666.htm ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 .
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
.... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: https://rumble.com/v7cq9d2-antichrist-genocidal-soulcidal-government-666-of-hellas.html .