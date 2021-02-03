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Die Blutlinien der selbsternannten Elite - 17
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Die Geschichte der Illuminaten
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Verfasst und recherchiert: Anonymous Charity HQ
Veröffentlichung: GEORGE
... und wer nennt sich "GEORGE"?
Womöglich John F. Kennedy, Jr., der - nach dem Tod seines Vaters nicht mehr "Jr." genannt und der zukünftige PotUS oder Vice wird ...
Übersetzung: CMN
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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