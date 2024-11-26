Иов Пророк и Священник. Армагеддон, скорбь и терпение Иова. Протокол школы Лиланда Джонса 17 ноября 2024

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://cloud.mail.ru/public/Hp8r/zG5URYd1a

doc https://cloud.mail.ru/public/Bd8d/vkYHSY4rM

odt https://cloud.mail.ru/public/SprG/3ZS4QTAC9





Перевод фрагментов 2го документа

pdf https://cloud.mail.ru/public/EFPy/9Qyrmbdq6

doc https://cloud.mail.ru/public/xi3T/VsxkA6Zbi

odt https://cloud.mail.ru/public/g5ZZ/jjVhX9Xxe





Ориг. на англ

https://cloud.mail.ru/public/JK19/cbtvNooFa

(2й док-нт) https://cloud.mail.ru/public/GgxA/yNvuYi1bU





АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://cloud.mail.ru/public/CfUa/ZTmi1aG2E





Видео Лиланда (англ)

Азазель, Бегемот из бездны https://vimeo.com/manage/videos/1027671296

Семьяза, Левиафан, Аваддон, Аполлион https://vimeo.com/manage/videos/1030041642





Обсуждение к этим видео и документам в группе канала

Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh





! Важное дополнение к этому видео! В Иове 39:25 в переводе Короля Иакова (Job 39:25 KJV https://biblehub.com/kjv/job/39.htm) “the thunder of the captains”, дословно “ГРОМ полководцев”, по смыслу “ГРОМОВЫЕ ГОЛОСА полководцев”, возможно “рёв полководцев” или “грохот” (а я перевела и озвучила как "шум полководцев"). В Сионад. переводе это “ГРОМкие голоса вождей”. На иврите употреблено слово h7482. raam רַעַם - рёв, гром, раскат грома; громкий голос (https://bible.by/strong-hebrew/7482/, https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7482/kjv/wlc/0-1/) В англ. подстрочнике https://biblehub.com/interlinear/job/39-25.htm это слово переведено также как “thunder” (гром) Это слово чаще всего в ВЗ употреблено при описании Божьего ГРОМА и Его громового голоса (см. https://bible.by/strong-hebrew/7482/) В протоколе дальше проводится параллель с 7 Громами из Откр 10:3-4!

Поэтому важно иметь в виду “ГРОМ” как значение еврейского слова h7482. raam.

Я в док-нте с переводом исправила эту деталь и добавила это пояснение в сносках.





Фрагменты:

“Иов Священник

Иов приносит жертвы похожим образом, как это делал Ной.

Иов 1:5 ... Иов посылал за ними и освящал их (детей) и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их...

В Иов 42:8 друзьям Иова сказано “возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву (всесожжение); и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его Я приму.” Это указывает на то, что Иов жил до Моисея и Закона. Возможно, ещё до Арваама, т.к. ни Авраам, ни Израиль не упоминаются в Книге Иова. В Иове 42:16 сказано, что “После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвёртого рода;” Прослеживая 4 поколения Иова, мы не видим упоминания о его путешествии в Египет. Иов жил в земле Уц. Также мы не видим упоминания об Иакове с его 12 сыновьями. А а это может означать, что Иов жил во “времена патриархов.” Согласно евр. традиции, годы жизни Иова после его испытаний в 2 раза превышают кол-во прожитых лет до его испытаний. Если это так, и Библия говорит, что Иов прожил 140 лет после его испытаний, то Иову было около 70 лет, когда начались его испытания. Если Иову было 70 лет, когда начались его испытания, и он прожил 140 лет после испытаний, то он дожил до 210 лет, что соотносится с годами жизни Фарры (который прожил 205 лет). Фарра был отцом Авраама. Авраам прожил 175 лет. Иов обращается к Всевышнему, называя Его “Всемогущий” (“Эль-Шаддай”). Это имя как одно из имён Яхве употреблено в Книге Иова больше раз, нежели в остальных книгах Библии. Эль-Шаддай – это имя Бога, с которым к Нему обращались Патриархи.





Книга Иова является не только поэтическим шедевром, но и пророческой книгой, в которой Иов выступает в качестве пророка. Кажется, что Иов служит мостом между эпохами Ноя и Авраама. Яхве поставил его пророком на земле того времени. У Иова был свой Армагеддон и свои язвы, и ему нужно было претерпеть всё до самого конца периода скорби! Поэтому Иов служит для нас примером терпения святых.”





4 Бедствия в Скорби из 2го док-нта Лиланда: Армагеддон – Иов 1:15,17 Град – Иове 1:16 Поражение (смерть) Первенцев – Иов 1:18,19 Язвы – Иов 2:7



Претерпевший в Мф 24:13

g5278. hupomenó ὑπομένω - оставаться; переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать https://bible.by/symphony/word/15/5771/





Терпение в Иак 5:11, Евр 12:1, Откр 13:10, Откр 14:12

g5281. hupomoné ὑπομονή - терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение (трудностей), выносливость

https://bible.by/strong-greek/5281/





Cм. также cхему Лиланда “Колесница Херувимов – Знамение Сына Человеческого”

https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E





и видео Лиланда

(русск) Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000

(англ) Counsel of Lion, Ox, Man, Eagle Prophesies https://www.youtube.com/watch?v=C-OD_ih33wM

(англ) Voice, Commands of Archangels to Assemble the Camps https://www.youtube.com/watch?v=AieSo39SJ5E

Как вкл. русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0





Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar





Схема Лиланда 7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83