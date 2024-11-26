Иов Пророк и Священник. Армагеддон, скорбь и терпение Иова. Протокол школы Лиланда Джонса 17 ноября 2024

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://cloud.mail.ru/public/Hp8r/zG5URYd1a
doc https://cloud.mail.ru/public/Bd8d/vkYHSY4rM
odt https://cloud.mail.ru/public/SprG/3ZS4QTAC9
Перевод фрагментов 2го документа
pdf https://cloud.mail.ru/public/EFPy/9Qyrmbdq6
doc https://cloud.mail.ru/public/xi3T/VsxkA6Zbi
odt https://cloud.mail.ru/public/g5ZZ/jjVhX9Xxe
Ориг. на англ
https://cloud.mail.ru/public/JK19/cbtvNooFa
(2й док-нт) https://cloud.mail.ru/public/GgxA/yNvuYi1bU
АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://cloud.mail.ru/public/CfUa/ZTmi1aG2E
Видео Лиланда (англ)
Азазель, Бегемот из бездны https://vimeo.com/manage/videos/1027671296
Семьяза, Левиафан, Аваддон, Аполлион https://vimeo.com/manage/videos/1030041642
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала
Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
! Важное дополнение к этому видео! В Иове 39:25 в переводе Короля Иакова (Job 39:25 KJV https://biblehub.com/kjv/job/39.htm) “the thunder of the captains”, дословно “ГРОМ полководцев”, по смыслу “ГРОМОВЫЕ ГОЛОСА полководцев”, возможно “рёв полководцев” или “грохот” (а я перевела и озвучила как "шум полководцев"). В Сионад. переводе это “ГРОМкие голоса вождей”. На иврите употреблено слово h7482. raam רַעַם - рёв, гром, раскат грома; громкий голос (https://bible.by/strong-hebrew/7482/, https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7482/kjv/wlc/0-1/) В англ. подстрочнике https://biblehub.com/interlinear/job/39-25.htm это слово переведено также как “thunder” (гром) Это слово чаще всего в ВЗ употреблено при описании Божьего ГРОМА и Его громового голоса (см. https://bible.by/strong-hebrew/7482/) В протоколе дальше проводится параллель с 7 Громами из Откр 10:3-4!
Поэтому важно иметь в виду “ГРОМ” как значение еврейского слова h7482. raam.
Я в док-нте с переводом исправила эту деталь и добавила это пояснение в сносках.
Фрагменты:
“Иов Священник
Иов приносит жертвы похожим образом, как это делал Ной.
Иов 1:5 ... Иов посылал за ними и освящал их (детей) и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их...
В Иов 42:8 друзьям Иова сказано “возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву (всесожжение); и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его Я приму.” Это указывает на то, что Иов жил до Моисея и Закона. Возможно, ещё до Арваама, т.к. ни Авраам, ни Израиль не упоминаются в Книге Иова. В Иове 42:16 сказано, что “После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвёртого рода;” Прослеживая 4 поколения Иова, мы не видим упоминания о его путешествии в Египет. Иов жил в земле Уц. Также мы не видим упоминания об Иакове с его 12 сыновьями. А а это может означать, что Иов жил во “времена патриархов.” Согласно евр. традиции, годы жизни Иова после его испытаний в 2 раза превышают кол-во прожитых лет до его испытаний. Если это так, и Библия говорит, что Иов прожил 140 лет после его испытаний, то Иову было около 70 лет, когда начались его испытания. Если Иову было 70 лет, когда начались его испытания, и он прожил 140 лет после испытаний, то он дожил до 210 лет, что соотносится с годами жизни Фарры (который прожил 205 лет). Фарра был отцом Авраама. Авраам прожил 175 лет. Иов обращается к Всевышнему, называя Его “Всемогущий” (“Эль-Шаддай”). Это имя как одно из имён Яхве употреблено в Книге Иова больше раз, нежели в остальных книгах Библии. Эль-Шаддай – это имя Бога, с которым к Нему обращались Патриархи.
Книга Иова является не только поэтическим шедевром, но и пророческой книгой, в которой Иов выступает в качестве пророка. Кажется, что Иов служит мостом между эпохами Ноя и Авраама. Яхве поставил его пророком на земле того времени. У Иова был свой Армагеддон и свои язвы, и ему нужно было претерпеть всё до самого конца периода скорби! Поэтому Иов служит для нас примером терпения святых.”
4 Бедствия в Скорби из 2го док-нта Лиланда: Армагеддон – Иов 1:15,17 Град – Иове 1:16 Поражение (смерть) Первенцев – Иов 1:18,19 Язвы – Иов 2:7
Претерпевший в Мф 24:13
g5278. hupomenó ὑπομένω - оставаться; переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать https://bible.by/symphony/word/15/5771/
Терпение в Иак 5:11, Евр 12:1, Откр 13:10, Откр 14:12
g5281. hupomoné ὑπομονή - терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение (трудностей), выносливость
https://bible.by/strong-greek/5281/
Cм. также cхему Лиланда “Колесница Херувимов – Знамение Сына Человеческого”
https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
и видео Лиланда
(русск) Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000
(англ) Counsel of Lion, Ox, Man, Eagle Prophesies https://www.youtube.com/watch?v=C-OD_ih33wM
(англ) Voice, Commands of Archangels to Assemble the Camps https://www.youtube.com/watch?v=AieSo39SJ5E
Как вкл. русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
Календарь Еноха на 2024 г
русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Схема Лиланда 7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83