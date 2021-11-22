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22.11.2021. Что собирается у нас под кожей??? Или как могло такое с нами случиться? (Выпуск № 227 часть II (2)).
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6772 views • November 18, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Австралия новый виток фашист. режима ,заберут дома и закроют счета //Америка американцы Майами США. https://www.youtube.com/watch?v=NQ1gh944cY4.
26:40 Это произошло. Более миллиона молний за сутки. Молнии, наводнения, землетрясение поразили Австралию. https://www.youtube.com/watch?v=s3W8-BoCHgo.
34:35 КОРОНА С ДВУМЯ РОГАМИ. https://vk.com/wall-190991048_5556 .
36:00 https://sun9-70.userapi.com/impg/G4AllM_Fd7sKuOAdUM5J-tXb6Y_UYzo_LOh5XQ/0OgEDo0wyj4.jpg?size=450x564&;quality=96&sign=9bdaeb5d493461fe64ef6ec58e5fa409&type=album.
36:38 Письмо слушателя. Отвод.
37:34 Не вините Бога, если купили фальшивый сертификат. https://www.youtube.com/watch?v=Wf-gokpAclI.
43:50 Письмо слушателя. Отец Владимир.
50:00 ГРОЗНОЕ ЗНАМЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ. https://www.brighteon.com/f1cd317a-3ad2-4a72-9712-8440750f7311.
53:40 Метка священника есть в черепе. https://www.youtube.com/watch?v=iSGcusPuKi0.
56:22 Письмо слушателя. Чудо Богородицы.
Сегодня мы обсудим новости с Австралии, и с других стран. Поговорим о том на сколько и до каких пор будет продлено народное терпение. Узнаем, что ожидается пришествии Мошиаха. Обсудим действия священнослужителей, которые призывают народ делать прививку от ковид-19, узнаем о гибели чудотворной иконы. Узнаем, что метка священника есть на черепной кости.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Австралия новый виток фашист. режима ,заберут дома и закроют счета //Америка американцы Майами США. https://www.youtube.com/watch?v=NQ1gh944cY4.
26:40 Это произошло. Более миллиона молний за сутки. Молнии, наводнения, землетрясение поразили Австралию. https://www.youtube.com/watch?v=s3W8-BoCHgo.
34:35 КОРОНА С ДВУМЯ РОГАМИ. https://vk.com/wall-190991048_5556 .
36:00 https://sun9-70.userapi.com/impg/G4AllM_Fd7sKuOAdUM5J-tXb6Y_UYzo_LOh5XQ/0OgEDo0wyj4.jpg?size=450x564&;quality=96&sign=9bdaeb5d493461fe64ef6ec58e5fa409&type=album.
36:38 Письмо слушателя. Отвод.
37:34 Не вините Бога, если купили фальшивый сертификат. https://www.youtube.com/watch?v=Wf-gokpAclI.
43:50 Письмо слушателя. Отец Владимир.
50:00 ГРОЗНОЕ ЗНАМЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ. https://www.brighteon.com/f1cd317a-3ad2-4a72-9712-8440750f7311.
53:40 Метка священника есть в черепе. https://www.youtube.com/watch?v=iSGcusPuKi0.
56:22 Письмо слушателя. Чудо Богородицы.
Сегодня мы обсудим новости с Австралии, и с других стран. Поговорим о том на сколько и до каких пор будет продлено народное терпение. Узнаем, что ожидается пришествии Мошиаха. Обсудим действия священнослужителей, которые призывают народ делать прививку от ковид-19, узнаем о гибели чудотворной иконы. Узнаем, что метка священника есть на черепной кости.
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