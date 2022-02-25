Η κρυφή ιστορία της απίστευτα σατανικής Χαζαρικής Μαφίας.

Το μέλλον της Χ.Μ. του Ρότσιλντ θα καθοριστεί πιθανότατα από όλους εμάς που μαθαίνουμε πλέον για την μυστική και απαγορευμένη ύπαρξή της, που αφαιρέθηκε τόσο από τα βιβλία της Ιστορίας όσο και από τις βιβλιοθήκες ώστε να μην κοινοποιηθεί ποτέ.Αν η Χ.Μ ήταν σε θέση να λειτουργήσει με απόλυτη μυστικότητα, θα επιτίθετο από όλες τις πλευρές και θα κατέστρεφε τα πάντα.Μοιραστείτε λοιπόν αυτήν την ιστορία με την οικογένειά σας, τους φίλους και τους συνεργάτες σας και διαδώστε την. Στερείστε τους έτσι τη μυστικότητα εκθέτοντας την κρυφή ιστορία τους ώστε όλοι οι Άνθρωποι να την γνωρίσουν και να κατανοήσουν περί τίνος πρόκειται.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Χαζάροι εργάστηκαν τόσο σκληρά εξαγοράζοντας και ελέγχοντας τα ΜΜΕ και τη δημόσια μαζική εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των κολλεγίων και των πανεπιστημίων, ώστε έτσι, να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι δεν θα μάθουν ποτέ για τον μυστικό, απάνθρωπο σατανισμό τους. Αν ο κόσμος των Ανθρώπων μάθει περί αυτού θα συνενωθεί και θα τους επιτεθεί από όλες τις πλευρές και σε κάθε επίπεδο.Ευχαριστούμε θερμά τον Ιουλιανό Βουδούρη και την Global Greek, για την εξαιρετική αυτή δουλειά !