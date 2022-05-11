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David Wilcock e Corey Goode: A Atlântida da Antártida - A História dos Illuminati - Notas da Conscious Life Expo 2017
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Será que estamos prestes a ouvir que antigas ruínas foram encontradas na Antártida? Existe uma Aliança trabalhando para derrotar a maior ameaça que a humanidade já enfrentou na Terra? Poderia a Antártida ser parte da Atlântida? Será uma divulgação completa ou parcial?
Junte-se a David Wilcock em um passeio de emoção nas descobertas, começando com Parte 1 onde ele apresenta dados sobre o Programa Espacial Secreto e compartilha o palco com o lendário insider Corey Goode. Este é o melhor resumo público David e Corey ter feito desta incrível história que tem cativado a comunidade ufológica.
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