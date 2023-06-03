te llega tarde el permiso para ahuyentar a los pájaros y pierdes toda la cosecha de cerezas

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España cada vez más cerca de China donde la palabra libertad fue borrada del diccionario.
Nunca ha habido menos libertad en España que ahora, donde tienes que pedir permiso hasta para respirar. E incluso si te lo conceden tardan tanto que cuando llega ya no te sirve de nada. Es lo que le pasó a la extremeña Maribel Martín, que perdió toda su cosecha de cerezas porque cuando le llegó el permiso para poner un dispositivo que emite ruidos para ahuyentar a los pájaros, ya los pájaros se las habían comido.
Extracto del video del canal de Youtube de Maribel Martín Crespo https://youtu.be/T5B_YfU-NVY