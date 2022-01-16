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«Основная Тайна». Земляне вновь осознают, что у них Есть ТриЕдиная Великая Всесильная Матерь!
Vera Nika
Vera Nika
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448 views • January 16, 2022

Виктория ПреобРАженская. «Основная Тайна». Читает Автор. https://youtu.be/DIxuNiM6AXs

Основная Тайна, которая скоро откроется человечеству! Это будет такая РАдость для землян. Вновь осознают что у них Есть ТриЕдиная Великая Всесильная Матерь! Примут Могущественную Помощь, Её Милость, Покров и Защиту от наступавших до этого проблем! Да Будет Свет! УРА!

«Только задумайтесь: почему мировые религии во главу угла поставили Отца и Сына, сокрыв от всех Основу Жизни — Мать? Как вообще мужчина может стать отцом без жены-матери? Это априори невозможно. Ибо, что Вверху, то и внизу. Принцип подобия — основной принцип УСТройства Системы МиРАздания. Откуда у отца мог появиться сын, если без матери этого никогда не произойдёт? Только мать раждает дитя, но никак не отец, будь он хоть о семи пядей во лбу». «Даже в минуту опасности или боли человек всегда зовёт только «маму». Даже приговаривали всегда: «ой, мамочки мои!». Ну, уж, никак не упоминали «отче», или «папочку». И это потому, что на уровне души и подсознания сохранена вечная память об Изначальной Матери всего Сущего. ...» (Из текстовой версии на сайте, Статьи 2007-2021 гг. «ОСНОВНАЯ ТАЙНА» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/osnovnaya-tajna ).

«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света» (Виктория ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания», 2020 г. https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/ ).

Землянам надо что-то уже осознать. У кого восприятие Начал нарушено (у «патриархальных» лиц уничижается Женское), — то такое разбалансированное состояние сознания мешает им понять правду. Истину Единства и Равенства Двух Принципов в Матери Мира. ... Таким просто незаметно что что-то нарушено. И должно быть просто чудо, чтоб им удалось выйти из такого состояния. Т.е. патриархальные искажённые учения становятся ловушками для большинства принявших навязанную тёмными дисгармонию. Даже когда смертельные «прибивки» угрожают таким, они всё надеются на свои безжизненные догмы... Большинство землян научены такому бреду, что относительно таких их «познаний» даже Настоящая Истина кажется им, как подобные называют, бредом. И говорят «что такого не может быть». Так специально сделали тёмные силы, изказившие все учения. Чтобы то, что «знают» религиозные люди было несовместимо с настоящей Правдой. Поэтому сейчас мало кто сможет вовремя осознать Явление Духа Святого, Утешительницы, Священной Женственности РА, в Которой Совмещены Два БАЖЕНСтвенных Начала, Великие Мать и Отец, Он же Всегда ВозРАждаемый Ею Сын. ОНА Истинная Троица, Сама ЛЮБОВЬ. 

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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