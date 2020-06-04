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Black Lives Matter - LA DICTATURE BIEN PENSANTE
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8 views • June 04, 2020
Source: https://www.youtube.com/watch?v=HSLLkwg1_vo&feature=youtu.be
MESSAGE MAI 2020: Attention à ce que le mouvement BlackLivesMatter et les Anonymous n'exhortent pas votre haine.
La révolte remplie de ressentiment n'est plus une révolte mais une guerre civile. L'étape d'après serait la loi martiale et cela pourrait tout à fait être encouragé par FordFoundation. Fema.
Trump devrait s'occuper de Soros ! Toutes ces manifestations
simultanées, coordonnées sont le fait de manipulation de Soros que même certains noirs dénoncent !
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La révolte remplie de ressentiment n'est plus une révolte mais une guerre civile. L'étape d'après serait la loi martiale et cela pourrait tout à fait être encouragé par FordFoundation. Fema.
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