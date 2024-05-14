В поддержку Константина Березина

Видео Константина Александровича Березина. На данный момент их создано 713 и это не забывая о том, что Константин ещё и журналист.

Я благодарю Константина за то, что он не забывает регулярно упоминать в своих видео тяжелую ситуацию, в которой оказались иноземцы, защищающие Украину и политические

беженцы в Европе, а так же отдельно благодарю за то, что он регулярно говорит о той печальной ситуации, в которой я оказался в Австрии.

Тут надо напомнить, что в настоящий момент я нахожусь в Австрии под угрозой выдачи на расправу в путинскую россию. 30.04.2019 я получил отказ в предоставлении

политического убежища в Австрии, подписанный директором федерального ведомства по делам иностранцев и убежища по фамилии нуссбаумер, В основу отказа была положена

наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, находящихся

в ЕС и открыто выступивших против путинского режима. Что касательно созданного Константином и частично удалённого ютупом контента, то я уже не однократно призывал

всех, кого интересуется OS Linux, open source, а так же альтернативные социальные сети и свобода в интернете помочь с распространением материалов Константина

Березина. Разумеется я готов помочь всем желающим.

На канале: "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов https://www.youtube.com/@gazetang

- 1 Оригинал видео: Украина ответит адекватно, замерзать так всем. Путинские либерасты. https://www.youtube.com/watch?v=LA4IYFDGK-w&t=203s

0:12 / 33:13 О количестве видео, созданных Константином Березиным.

- 2 Оригинал видео: Прямой эфир. Вопрос-ответ. Крокус. https://www.youtube.com/watch?v=WJ4zWpBmrao

51:51 / 1:33:15 моя речь.

- 3 Оригинал видео: Политубежище на арапа не получишь. Армия при СССР. Мир без границ. https://www.youtube.com/watch?v=2JjXI-5hJOI

59:34 / 1:01:48 О моей помощи.

- 4 Оригинал видео: Эксперты б..дь! Я об этом сказал три года назад, они поняли только сейчас. https://www.youtube.com/watch?v=o1a-FNgDgPM&lc=Ugxocv5Fpev4-rrpGgN4AaABAg

1:27 / 1:20:45 Благодарность в мой адрес.

Мой сайт: http://rainy-wound.surge.sh/