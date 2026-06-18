Pilvi Opetus Pelataan Baldur's Gate 3

Pilviin on monia viittauksia, mutta vain muutamat niistä viittaavat Herran paluuseen. Tiedämme, että profetiat ovat usein monitahoisia ja täyttyvät useammalla kuin yhdellä tietyllä tavalla. Tämä viittaus ”pilveen” ei ole poikkeus. Tarkkaile tilannetta läheisesti ja ota huomioon tässä annetut selitykset ”pilven” merkityksestä tässä yhteydessä.

Daniel 7:13 (KJV) – "Minä näin yöllisissä näyissä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Ikivanhan tykö, ja hänet tuotiin hänen eteensä."

Markus 13:26 (ABPE) – "Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella."

Ilmestyskirja 1:7 (ABPE) – "Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tullessaan. Kyllä, aamen!"

Mikään raamatunkohta ei ole koskaan sanonut, että jokainen silmä näkisi hänet yhtä aikaa. Pilvi on viittaus internetiin, mutta se viittaa myös Kristuksen paluun menetelmään ja tapaan, jolla jokainen silmä tulee näkemään hänet. Apple käyttää tätä sanaa omassa versiossaan verkkotallennustilasta. Microsoft käyttää mainoskampanjoissaan termiä ”pilveen” (to the cloud).

Jesaja 60:8 (KJV) – "Keitä ovat nämä, jotka lentävät niinkuin pilvi ja niinkuin kyyhkyset lakkaansa?"

Jos hän vain ilmestyisi kellumaan taivaan pilvien sekaan, kaikkien planeetan ihmisten olisi mahdotonta nähdä häntä samaan aikaan. On oltava looginen johtopäätös, että tällä Raamatun viittauksella ”pilveen” on Kristuksen paluuseen liittyvä symbolinen merkitys.

Daniel 12:4 kertoo meille, että loppu tulee, kun ”tieto on lisääntyvä”.

Kuten tiedät, koskaan aiemmin ei ole tapahtunut tällaista yleismaailmallista tiedon lisääntymistä kuin internetin tulemisen jälkeen. Sattumalta jopa muinainen hopi-intiaanien loppuajan profetia kuvailee maailman peittävää ”verkkoa”.

Se on profetioiden ongelma: niitä ei yleensä voi ymmärtää ennen kuin niiden avautumisen aika koittaa.

Raamattu kertoo, kuinka Messias tekee paluunsa tiettäväksi ”pilvissä”, jotta ”kaikki silmät saavat nähdä hänet”. Ilmeisesti Maapallo on niin suuri, että jokainen silmä ei mahdollisesti voisi nähdä häntä, jos hän ilmestyisi kumpupilvissä. Mutta jos hän ilmestyy internetin ”pilvissä”, ”kaikki silmät saavat nähdä hänet” käyttämällä sitä työkalua, jonka kautta ”tieto on lisääntyvä”. Ja näin profetiat täyttyvät meidän aikanamme.

Samoin Raamattu kertoo meille, kuinka hänen seuraajansa kootaan ”pilviin”.

Markus 13:26–27 (NIV) – "Silloin ihmiset näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitunsa neljältä ilmalta, maan äärestä taivaan ääreen."

Tämä on todiste siitä, että ”internetin pilvet” ovat Herra RayElin valittujen kokoontumispaikka.

Maailma seurasi, kuinka Herra RayEl laskeutui Jerusalemin ylle TÄSMÄLLEEN sillä tavalla kuin Raamattu sanoi hänen tekevän. Valo tuli alas pilvistä, eikä missään kohdassa Raamattua sanota, että jokainen silmä näkisi hänet ”SAMAAN AIKAAN”.