"Die Wahrheit über Adrenochrome" mit Jordan Sather von "Destroying the Illusion" deutsch

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255 views • December 06, 2020



Creepypasta Scary Story, aufgeführt von Jordan Sather von Destroying the Illusion (



ANMERKUNG DES PRODUZENTEN: Hallo! CTFDN-Schöpfer Craig Groshek hier. Als langjähriger Wahrheitssuchender bin ich daran interessiert, die Fiktion zu nutzen, um unbequeme Wahrheiten zu verbreiten. Neben dieser Veröffentlichung haben wir auch Geschichten über Elsagate veröffentlicht (

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PRODUKTIONSKREDITE:

Titel: Die Wahrheit über Adrenochrom

Autor: Max Lobdell (

Erzählerin: Jordan Sather (

Musik von: Felipe Ojeda, Jesse Cornett und Luke Hodgkinson

Produziert und beherrscht von: Craig Groshek



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