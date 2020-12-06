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"Die Wahrheit über Adrenochrome" mit Jordan Sather von "Destroying the Illusion" deutsch
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255 views • December 06, 2020
Ich habe gerade die schreckliche, unmögliche Wahrheit über eine Droge namens "Adrenochrome" erfahren.
Creepypasta Scary Story, aufgeführt von Jordan Sather von Destroying the Illusion (https://bit.ly/3d9V4TU)
ANMERKUNG DES PRODUZENTEN: Hallo! CTFDN-Schöpfer Craig Groshek hier. Als langjähriger Wahrheitssuchender bin ich daran interessiert, die Fiktion zu nutzen, um unbequeme Wahrheiten zu verbreiten. Neben dieser Veröffentlichung haben wir auch Geschichten über Elsagate veröffentlicht (https://www.youtube.com/watch?v=GiXrq).
Wenn Sie daran interessiert sind, die Wahrheit zu verbreiten und zum Kampf für das Gute beizutragen, schicken Sie mir bitte eine E-Mail mit Vorschlägen für andere Themen, über die wir berichten sollen, an CRAIG [AT] CHILLINGTALESFORDARKNIGHTS.COM. Sie können auch unten einen Kommentar hinterlassen, aber E-Mail ist die beste Art der Kommunikation. Und... wenn Sie ein Fan von Horror im Allgemeinen sind, helfen Sie bitte mit, die Verfasser wahrheitssuchender Inhalte zu unterstützen, indem Sie diesen Kanal abonnieren und uns über unsere Website und Podcasts unterstützen.
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https://www.youtube.com/user/chillingtaleswi/featured
PRODUKTIONSKREDITE:
Titel: Die Wahrheit über Adrenochrom
Autor: Max Lobdell (http://www.unsettlingstories.com)
Erzählerin: Jordan Sather (https://bit.ly/3d9V4TU)
Musik von: Felipe Ojeda, Jesse Cornett und Luke Hodgkinson
Produziert und beherrscht von: Craig Groshek
📝 MEHR VON AUTOR MAX LOBDELL:
➤ Offizielle Website: http://www.unsettlingstories.com
➤ Reddit: https://www.reddit.com/user/iia/
👤 MEHR VON ERZÄHLER JORDAN SATHER:
Offizielle Website: https://www.jordansather.com
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/
Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk
Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7
Telegram:
t.me/Alphavuk_Mark_Passio
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
t.me/Adrenochrom_Pedogate
t.me/Newsvuk
Meine Website:
www.alphavuk.net
Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
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