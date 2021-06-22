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Доктор Томас Лоди о раке, питании и сне
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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380 views • June 22, 2021
Доктор Томас Лоди является одним из основателей Международной организации врачей интегративной онкологии, и активным членом Американского общества клинической онкологии. Если мы хотим обрести хоть малейший шанс предотвратить или переломить развитие рака, очень важно разобраться в том, чем поделится с нам доктор Лоди.

Рак на самом деле является очень простым природным гомеостатическим процессом. В биологии гомеостаз - это процессы и способности организма, служащие поддержанию его функциональной целостности, вне зависимости от происходящего с ним. Тело всегда устроено таким образом, чтобы поддерживать функциональную целостность в любых обстоятельствах. Это называется адаптивностью, гомеостазом. Тело, какими бы ни были ваши симптомы, что бы ни происходило у вас в теле, оно уже адаптируется к этой ситуации.

Так что вам нужно лишь изменить саму ситуацию, и тогда вашему телу больше не нужно будет "танцевать перед вами с бубнами" для адаптации. Не нужны будут все эти игры с повышенным давлением, или с раком.

Источник: Global cancer Simposium https://drsummits.com/

👉 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали:
📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin

Материалы в тему:
· Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
· Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
· Рак — это механизм выживания организма https://medalternativa.info/entry/rak-eto-simptom/
· Сайер Джи о раке и химиотерапии (видео) https://medalternativa.info/video/sayer-ji-o-rake-i-himioterapii/
· Традиционная медицина не может вылечить рак https://medalternativa.info/our/speak/traditsionnaya-meditsina/

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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Keywords
cancerhomeostasisdr tomas lodi
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