© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Доктор Томас Лоди о раке, питании и сне
Follow
1
Share
Report
380 views • June 22, 2021
Доктор Томас Лоди является одним из основателей Международной организации врачей интегративной онкологии, и активным членом Американского общества клинической онкологии. Если мы хотим обрести хоть малейший шанс предотвратить или переломить развитие рака, очень важно разобраться в том, чем поделится с нам доктор Лоди.
Рак на самом деле является очень простым природным гомеостатическим процессом. В биологии гомеостаз - это процессы и способности организма, служащие поддержанию его функциональной целостности, вне зависимости от происходящего с ним. Тело всегда устроено таким образом, чтобы поддерживать функциональную целостность в любых обстоятельствах. Это называется адаптивностью, гомеостазом. Тело, какими бы ни были ваши симптомы, что бы ни происходило у вас в теле, оно уже адаптируется к этой ситуации.
Так что вам нужно лишь изменить саму ситуацию, и тогда вашему телу больше не нужно будет "танцевать перед вами с бубнами" для адаптации. Не нужны будут все эти игры с повышенным давлением, или с раком.
Источник: Global cancer Simposium https://drsummits.com/
👉 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали:
📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему:
· Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
· Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
· Рак — это механизм выживания организма https://medalternativa.info/entry/rak-eto-simptom/
· Сайер Джи о раке и химиотерапии (видео) https://medalternativa.info/video/sayer-ji-o-rake-i-himioterapii/
· Традиционная медицина не может вылечить рак https://medalternativa.info/our/speak/traditsionnaya-meditsina/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Рак на самом деле является очень простым природным гомеостатическим процессом. В биологии гомеостаз - это процессы и способности организма, служащие поддержанию его функциональной целостности, вне зависимости от происходящего с ним. Тело всегда устроено таким образом, чтобы поддерживать функциональную целостность в любых обстоятельствах. Это называется адаптивностью, гомеостазом. Тело, какими бы ни были ваши симптомы, что бы ни происходило у вас в теле, оно уже адаптируется к этой ситуации.
Так что вам нужно лишь изменить саму ситуацию, и тогда вашему телу больше не нужно будет "танцевать перед вами с бубнами" для адаптации. Не нужны будут все эти игры с повышенным давлением, или с раком.
Источник: Global cancer Simposium https://drsummits.com/
👉 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали:
📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему:
· Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
· Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
· Рак — это механизм выживания организма https://medalternativa.info/entry/rak-eto-simptom/
· Сайер Джи о раке и химиотерапии (видео) https://medalternativa.info/video/sayer-ji-o-rake-i-himioterapii/
· Традиционная медицина не может вылечить рак https://medalternativa.info/our/speak/traditsionnaya-meditsina/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.