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PHARMA " INDUSTRY STRONGER THAN THE GERMAN GOVERNMENT" BUT FORGETS "POLITICIANS" MAKE IT THAT WAY
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41 views • May 02, 2021
PHARMA " INDUSTRY STRONGER THAN THE GERMAN GOVERNMENT" BUT FORGETS "POLITICIANS" MAKE IT THAT WAY
STASI//NAZI BOOT-LICKER TO BIG PHARMA SEEHOFER – "PHARMA INDUSTRY STRONGER THAN THE GERMAN GOVERNMENT" (note* but forgets that "politicians" are the ones that make that way)
THIS VIDEO STATES THAT THE PHARMA INDUSTRY IS STRONGER THAN "GOVERNMENT" BUT FORGETS TO MENTION THAT CRIMINAL POLITICIANS ARE EXACTLY THE REASON FOR IT
EMULATING THE STASI/NAZI GERMAN GOVERNMENT MODEL GOVERNMENT INFUSED "BUSINESS/CORPORATIONS"
– COURTESY OF THE CORRUPTED DIRTY PIG CRIMINAL POLITICIANS IN THE LAND THAT USE TO BE THE COUNTRY OF AMERICA – THE BOOT-LICKERS TO FAUCI/BIRX/GATES/SOROS BIG PHARMA CARTEL
https://www.minds.com/research_start_point/ https://gab.com/stop_dirty_government
STASI//NAZI BOOT-LICKER TO BIG PHARMA SEEHOFER – "PHARMA INDUSTRY STRONGER THAN THE GERMAN GOVERNMENT" (note* but forgets that "politicians" are the ones that make that way)
THIS VIDEO STATES THAT THE PHARMA INDUSTRY IS STRONGER THAN "GOVERNMENT" BUT FORGETS TO MENTION THAT CRIMINAL POLITICIANS ARE EXACTLY THE REASON FOR IT
EMULATING THE STASI/NAZI GERMAN GOVERNMENT MODEL GOVERNMENT INFUSED "BUSINESS/CORPORATIONS"
– COURTESY OF THE CORRUPTED DIRTY PIG CRIMINAL POLITICIANS IN THE LAND THAT USE TO BE THE COUNTRY OF AMERICA – THE BOOT-LICKERS TO FAUCI/BIRX/GATES/SOROS BIG PHARMA CARTEL
https://www.minds.com/research_start_point/ https://gab.com/stop_dirty_government
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