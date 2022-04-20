ВАРВАРЫ... О ситуации и войне на Украине. Игорь Стрелков, полковник ФСБ в отставке.

Дорогие братья и сестры! Предлагаем тем из вас, кто умеет отделять зерна от плевел, слышать и видеть главное, не реагируя на информационно идеологический "мусор", посмотреть это интервью Игоря Стрелкова. Мы в главном почти во всем с ним согласны. Путин и его кремлевский кагал в сегодняшнем составе и состоянии не способны ни победить в начатой войне, ни сохранить Россию, зажатой санкциями со всех сторон, как клещами.



Путин и его преступный режим должны уйти в прошлое и в землю вместе со всеми его адептами. Да, мы прекрасно понимаем, что после Путина какое-то время будет еще тяжелее, но с Путиным впереди у России - окончательная гибель.



Простые мирские люди не разбираются и не понимают геополитики. Они видят сегодня стрельбу, взрывы, убитых и покалеченных людей на Украине и клянут Россию и русских последними словами, которые пошли на военный конфликт. Еще раз хотим подчеркнуть тот факт, что эта война была неизбежна, о чем мы писали и говорили все последние 8 лет.



Да, безусловно, что было бы лучше, если бы Путин не предал русских Донбасса и всей Украины в 2014 году, а уже тогда создал бы союзное государство с Украиной, что можно было сделать быстро и практически бескровно. Но, увы. Путин, как был, так и остается предателем и врагом России и Русского народа, как и всё его окружение.



Но, если бы попущением Божьим война не началась сейчас с большим числом погибших, то через очень короткое время с территории Украины на Москву и по всей России полетели бы натовские ядерные ракеты и погибли бы с обеих сторон ядерного конфликта миллионы и десятки миллионов людей. Даже сегодня сохраняется опасность начала Третьей мировой ядерной войны.



Так вот. Война эта была неизбежна. Господь её попустил по нашим грехам и нераскаянности. Но, в конечном итоге, после всех тех скорбей и кровавых испытаний, которые нам предстоит пройти, все эти события приведут к славе Божьей и славе новой России во главе с грядущим Царем-победителем. Так сказано в пророчествах - так и будет! Господи Iисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство Его!



P.S. Дорогие братья и сестры! Внимательному человеку явно видно, что прокремлевский журналист Караулов постоянно в своих материалах пиарит Кадырова, показывая его этаким супергероем и отцом народа. Мы понимаем, что это вряд ли делается просто так. Скорее всего, это кремлевская установка - продвигать Кадырова на место приемника Путина, которого бы полностью устроил такой вариант. Да не будет этого!