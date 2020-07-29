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Vaccinatieschade, genderverwarring ⚠️ VaXXed 2 en bustour door NL en BE met Ramon Walter
Moerstaal
Moerstaal
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15 views • July 29, 2020
Eva van Zeeland, 28 juli 2020

Eva van Zeeland praat in de Miss Natural Talk Show met Ramon Walter die zelf vaccinatieschade heeft opgelopen als kind en zijn dochter vaccinvrij heeft opgevoed. Hij heeft de rechten van de documentaire VaXXed 2 waarin honderden ouderen en kinderen te zien zijn die hun persoonlijke verhaal vertellen. Een DVD met NL ondertiteling zal binnenkort verschijnen. In navolging van deze bustour door Amerika zal Ramon door Nederland en België gaan rijden om de verhalen van ouders die niet gehoord worden door artsen te filmen.

🍀 Trailer VaXXed 2 met NL ondertitels en bustour door Nederland en België vanaf 20:00 min.
🍀 Kinderen in de klas die praten over vaccineren en vaccinatieschade vanaf 32:00 min.
🍀 Oplossingen en wat kan je doen vanaf 42:00 min.
🍀 Oproep aan artsen, professionals, wetenschappers 45:00 min.
🍀 Video van longarts David Prins vanaf 49:00 min.
🍀 RIVM campagne in Den Haag met pizza's vanaf 59:00
🍀 Ik ben gevaccineerd maar ik heb geen schade, hoe kan dat? vanaf 1:02:00 min

Facebook pagina Ramon Walter https://www.facebook.com/RamonWalter11

💛 40 dagen zonder Suiker http://missnatural.nl/suikervrij
💛 Clean Start 21 dagen detox https://missnatural.nl/detox-cursus/
💛 Natuurlijke vruchtbaarheid verbeteren https://missnatural.nl/kinderwens/
💛 WHO geeft toe dat VACCINS NIET VEILIG zijn! https://missnatural.nl/vaccinatie/
💛 Voedingssupplementen met 20% korting: gebruik code: missnatural bij https://www.vitals.nl/

Blijf op de hoogte van alle Miss Natural 🍀 Talk Shows, ontvang positieve 💕 vibes en updates over bewustwording van Eva van Zeeland ✨

Wees welkom in mijn besloten Facebook groep Miss Natural 🍀 Awakening 🌍 Deze groep is voor iedereen die actief op zoek is naar antwoorden, graag naar het volgende level van bewustwording wil gaan en wil voelen 💛 hoe het is om te vertrouwen op je eigen waarheid. Je kunt hier jouw ervaring delen, elkaar motiveren en vragen stellen en natuurlijk gelijkgestemden ontmoeten!

Facebook: https://www.facebook.com/groups/missnatural/
Instagram: https://www.instagram.com/missnatural/
Telegram: https://t.me/missnaturaltalk

https://www.youtube.com/c/MissNaturalLifestyle/
Keywords
nederlandvaccinatiemoerstaaleva van zeelandramon walter
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