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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
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28 views • September 28, 2020
Σας καλωσορίζουμε στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020. Πρόκειται, για μία πρωτοβουλία προερχόμενη από την Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα και πιο συγκεκριμένα της Ανεξάρτητης Συμμαχίας των Γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία στόχο έχει να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας στα ζητήματα που αφορούν την πανδημία. Η κοινωνία μας βιώνει κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο έχει επιπτώσεις τόσο στη σωματική υγεία, όσο και στην ψυχική, στην οικονομία και τη δομή του κοινωνικού ιστού. Σε αυτό το συνέδριο θα φωτίσουμε τα σκοτεινά σημεία και θα διευκρινίσουμε τις αμφισημίες, καθώς η σωστή, επιστημονική και τεκμηριωμένη άποψη θα προσφέρει τη γνώση που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, όλους, να παρακολουθήσετε αυτό το διήμερο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο και μαζί να διαδώσουμε τη γνώση και την αλήθεια. Μπορείτε να κοινοποιήσετε το σύνδεσμο που ακολουθεί για να συντονιστούμε όλοι διαδικτυακά και επειδή η μετάδοση θα είναι ζωντανή, μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματα που σας απασχολούν και να τα θέτουμε στους ομιλητές:
http://www.eoeresearch.org/covid19/
http://www.eoeresearch.org/covid19/
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