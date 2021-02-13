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Proyecto Immanuel - Doctor Stefan Lanka - Anuncio
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472 views • February 13, 2021
CATEGORÍA: Salud y Medicina
Con este video queremos presentarles el Proyecto Immanuel mediante el cual trataremos el trasfondo científico de la “crisis del coronavirus”. Con ayuda del experimentado científico y virólogo Dr. Stefan Lanka estamos desarrollando una serie de videos y artículos que pondrán bajo la lupa y analizarán todas las publicaciones científicas principales relacionadas con la temática del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Nuestro objetivo principal es hacer comprensible y accesible la ciencia a todas las personas. Todos los conceptos técnicos y procedimientos científicos propios de la virología y la microbiología, cuya compresión es necesaria, serán explicados de manera sencilla con multitud de ejemplos.
Este es un proyecto científico. Esto implica que, por mucho que cuestionemos todo lo que se haya hecho y haya sucedido durante la crisis del coronavirus, nuestra postura se mantendrá siempre neutral. Ni nos posicionamos a favor de nadie ni juzgamos a nadie. Analizamos todo desde una perspectiva puramente científica y médica. Por otra parte, ¡le pedimos a los espectadores que no nos crean sin más! Todo lo contrario, duden, sean críticos y cuestiónennos. Aquel que pueda rebatir nuestras afirmaciones está cordialmente invitado a hacerlo siempre y cuando aporte argumentos sólidos y verificables. Si hemos cometido errores estamos más que dispuestos a corregirlos.
Detrás del Proyecto Immanuel hay un pequeño grupo de cineastas independientes que quisiera dar a conocer una serie de hechos científicos para su escrutinio público, los cuales son desconocidos para la mayoría de la población por el mero hecho de que no concuerdan con la visión del mundo predominante ni con el consiguiente consenso unánime existente.
El Proyecto Immanuel es un proyecto sin ánimo de lucro. El material que publiquemos será de acceso gratuito y pensado para todo el mundo. Nuestros videos y documentos podrán ser descargados, compartidos y subidos a canales propios bajo la condición de que NO SE MODIFIQUE NADA de su contenido. ¡En el caso de los videos es obligatorio compartir también la descripción completa adjunta al mismo! Por medio de nuestra web informaremos acerca de las plataformas en las que estarán disponibles nuestros videos y artículos, así como en los idiomas en los que estarán traducidos.
Si quieren contactarnos pueden escribirnos a esta dirección: [email protected]
Informaremos periódicamente sobre nuevas publicaciones en nuestra página web o en nuestro grupo de Telegram.
Página web: www.projekt-immanuel.de Telegram: t.me/projekt_immanuel
NUESTROS CANALES DE VIDEO Bitchute: www.bitchute.com/projekt-immanuel Dailymotion: https://www.dailymotion.com/dm_098181...
Odysee: https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3
Traducido y doblado por el equipo de "MaterialdeNMG" - https://materialdenmg.com
FUENTES
(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China” PUBLICACIÓN: "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China” AUTORES: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al. REVISTA: Nature EDICIÓN: volumen 579, (publicación en línea el 3 de febrero de 2020) 12 de marzo de 2020 (p. 265-269) [ https://doi.org/10.1038/s41586-020-20...] LOCALIZACIÓN: https://www.nature.com/articles/s4158...
(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019" PUBLICACIÓN: "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019" AUTORES: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al. REVISTA: New England Journal of Medicine EDICIÓN: No. 8, volumen 382, 24 de enero de 2020 [actualizado el 29 de enero de 2020] (p. 727-733) FUENTE: N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017 LOCALIZACIÓN: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056...
(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" PUBLICACIÓN: "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” AUTORES: Christian Drosten, Olfert Landt et al. REVISTA: Eurosurveillance EDICIÓN: No. 3, volumen 25, 23 de enero de 2020 (p. 727-733) FUENTE: Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://www.eurosurveillance.org/cont...
LOCALIZACIÓN: https://www.eurosurveillance.org/cont...
¡TODOS SOMOS UNO!
https://youtu.be/QIIr1LcMydg
Con este video queremos presentarles el Proyecto Immanuel mediante el cual trataremos el trasfondo científico de la “crisis del coronavirus”. Con ayuda del experimentado científico y virólogo Dr. Stefan Lanka estamos desarrollando una serie de videos y artículos que pondrán bajo la lupa y analizarán todas las publicaciones científicas principales relacionadas con la temática del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Nuestro objetivo principal es hacer comprensible y accesible la ciencia a todas las personas. Todos los conceptos técnicos y procedimientos científicos propios de la virología y la microbiología, cuya compresión es necesaria, serán explicados de manera sencilla con multitud de ejemplos.
Este es un proyecto científico. Esto implica que, por mucho que cuestionemos todo lo que se haya hecho y haya sucedido durante la crisis del coronavirus, nuestra postura se mantendrá siempre neutral. Ni nos posicionamos a favor de nadie ni juzgamos a nadie. Analizamos todo desde una perspectiva puramente científica y médica. Por otra parte, ¡le pedimos a los espectadores que no nos crean sin más! Todo lo contrario, duden, sean críticos y cuestiónennos. Aquel que pueda rebatir nuestras afirmaciones está cordialmente invitado a hacerlo siempre y cuando aporte argumentos sólidos y verificables. Si hemos cometido errores estamos más que dispuestos a corregirlos.
Detrás del Proyecto Immanuel hay un pequeño grupo de cineastas independientes que quisiera dar a conocer una serie de hechos científicos para su escrutinio público, los cuales son desconocidos para la mayoría de la población por el mero hecho de que no concuerdan con la visión del mundo predominante ni con el consiguiente consenso unánime existente.
El Proyecto Immanuel es un proyecto sin ánimo de lucro. El material que publiquemos será de acceso gratuito y pensado para todo el mundo. Nuestros videos y documentos podrán ser descargados, compartidos y subidos a canales propios bajo la condición de que NO SE MODIFIQUE NADA de su contenido. ¡En el caso de los videos es obligatorio compartir también la descripción completa adjunta al mismo! Por medio de nuestra web informaremos acerca de las plataformas en las que estarán disponibles nuestros videos y artículos, así como en los idiomas en los que estarán traducidos.
Si quieren contactarnos pueden escribirnos a esta dirección: [email protected]
Informaremos periódicamente sobre nuevas publicaciones en nuestra página web o en nuestro grupo de Telegram.
Página web: www.projekt-immanuel.de Telegram: t.me/projekt_immanuel
NUESTROS CANALES DE VIDEO Bitchute: www.bitchute.com/projekt-immanuel Dailymotion: https://www.dailymotion.com/dm_098181...
Odysee: https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3
Traducido y doblado por el equipo de "MaterialdeNMG" - https://materialdenmg.com
FUENTES
(1) "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China” PUBLICACIÓN: "A new coronavirus associated with human respiratory disease in China” AUTORES: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al. REVISTA: Nature EDICIÓN: volumen 579, (publicación en línea el 3 de febrero de 2020) 12 de marzo de 2020 (p. 265-269) [ https://doi.org/10.1038/s41586-020-20...] LOCALIZACIÓN: https://www.nature.com/articles/s4158...
(2) "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019" PUBLICACIÓN: "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019" AUTORES: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al. REVISTA: New England Journal of Medicine EDICIÓN: No. 8, volumen 382, 24 de enero de 2020 [actualizado el 29 de enero de 2020] (p. 727-733) FUENTE: N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017 LOCALIZACIÓN: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056...
(3) "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" PUBLICACIÓN: "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” AUTORES: Christian Drosten, Olfert Landt et al. REVISTA: Eurosurveillance EDICIÓN: No. 3, volumen 25, 23 de enero de 2020 (p. 727-733) FUENTE: Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://www.eurosurveillance.org/cont...
LOCALIZACIÓN: https://www.eurosurveillance.org/cont...
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