Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των εμβολίων COVID

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2582 views • January 06, 2021
Υποτιτλισμένο βίντεο της σειράς THE CORBETT REPORT
Το βίντεο είχε ανέβει στο Youtube κανάλι μου, αλλά λογοκρίθηκε.
O Τζέημς Κόρμπετ είναι ένας βραβευμένος ερευνητής δημοσιογράφος, που:
- Έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με τη γεωπολιτική στο Studium Generale του Πανεπιστημίου του Γκρόνινγκεν και
- Έχει κάνει παρουσιάσεις σχετικά με τη δημοσιογραφία ανοιχτού κώδικα στο συνέδριο FOSSa του Γαλλικού Ινστιτούτου Έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Αυτοματισμού, στο TedXGroningen και στο Πανεπιστήμιο Ritsumeikan στο Κιότο .
Ξεκίνησε την ιστοσελίδα The Corbett Report το 2007 σαν μια διέξοδο για ανεξάρτητη κριτική ανάλυση της πολιτικής, της κοινωνίας, της ιστορίας και των οικονομικών. Έκτοτε έχει γράψει, ηχογραφήσει και επεξεργαστεί χιλιάδες ώρες πολυμέσων ήχου και βίντεο για τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου ενός podcast και αρκετών τακτικών διαδικτυακών σειρών βίντεο, που βρίσκονται όλα δωρεάν στην ιστοσελίδα του https://www.corbettreport.com
Το βίντεο είχε ανέβει στο Youtube κανάλι μου, αλλά λογοκρίθηκε.
O Τζέημς Κόρμπετ είναι ένας βραβευμένος ερευνητής δημοσιογράφος, που:
- Έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με τη γεωπολιτική στο Studium Generale του Πανεπιστημίου του Γκρόνινγκεν και
- Έχει κάνει παρουσιάσεις σχετικά με τη δημοσιογραφία ανοιχτού κώδικα στο συνέδριο FOSSa του Γαλλικού Ινστιτούτου Έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Αυτοματισμού, στο TedXGroningen και στο Πανεπιστήμιο Ritsumeikan στο Κιότο .
Ξεκίνησε την ιστοσελίδα The Corbett Report το 2007 σαν μια διέξοδο για ανεξάρτητη κριτική ανάλυση της πολιτικής, της κοινωνίας, της ιστορίας και των οικονομικών. Έκτοτε έχει γράψει, ηχογραφήσει και επεξεργαστεί χιλιάδες ώρες πολυμέσων ήχου και βίντεο για τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου ενός podcast και αρκετών τακτικών διαδικτυακών σειρών βίντεο, που βρίσκονται όλα δωρεάν στην ιστοσελίδα του https://www.corbettreport.com
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