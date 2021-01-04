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Сборник песен и стихов "Барановирусный фашизм"
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14 views • January 04, 2021
Сборник песен и стихов "Барановирусный фашизм"
Ролик со сборником можно посмотреть здесь https://ok.ru/video/2036781484733
или здесь https://vk.com/video35069988_456239329
Скачать ролик можно здесь https://yadi.sk/d/rjk6MeqYxDdotQ
Скачать mp3-файлы сборника можно здесь https://yadi.sk/d/nv94bLn6cWndKw
Скачать один большой mp3-файл со всеми песнями и стихами сборника можно здесь
https://yadi.sk/d/ZlaKW4xFfvHcVw
Посмотреть тексты сборника и послушать песни из него можно здесь https://programs.gq/songs/
Книга "Вызываем огонь на себя!!!": https://programs.gq/songs/fire.php
Три плейлиста с песнями и стихами из сборника:
Альбом "Барановирус": https://www.youtube.com/watch?
v=TIVHBzvOwYs&list=PLub3m5NgkV3w0noyjHLkODfL5mCbpDncx
Альбом "Дикое" племя": https://www.youtube.com/watch?
v=bhyaxTa4isU&list=PLub3m5NgkV3x_SAocfAxNyKz6dpbVk1oY
Новые песни и стихи: https://www.youtube.com/watch?v=I1iPfF9JK-
E&list=PLub3m5NgkV3xnktrMNLP30TjDclkve6Yk
Ролик со сборником можно посмотреть здесь https://ok.ru/video/2036781484733
или здесь https://vk.com/video35069988_456239329
Скачать ролик можно здесь https://yadi.sk/d/rjk6MeqYxDdotQ
Скачать mp3-файлы сборника можно здесь https://yadi.sk/d/nv94bLn6cWndKw
Скачать один большой mp3-файл со всеми песнями и стихами сборника можно здесь
https://yadi.sk/d/ZlaKW4xFfvHcVw
Посмотреть тексты сборника и послушать песни из него можно здесь https://programs.gq/songs/
Книга "Вызываем огонь на себя!!!": https://programs.gq/songs/fire.php
Три плейлиста с песнями и стихами из сборника:
Альбом "Барановирус": https://www.youtube.com/watch?
v=TIVHBzvOwYs&list=PLub3m5NgkV3w0noyjHLkODfL5mCbpDncx
Альбом "Дикое" племя": https://www.youtube.com/watch?
v=bhyaxTa4isU&list=PLub3m5NgkV3x_SAocfAxNyKz6dpbVk1oY
Новые песни и стихи: https://www.youtube.com/watch?v=I1iPfF9JK-
E&list=PLub3m5NgkV3xnktrMNLP30TjDclkve6Yk
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