© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
사암침, 사암침법 - 고혈압약 부작용 치료방법 - 비과학적 양의학 128
Follow
1
Download MP3
Share
Report
51 views • March 05, 2021
사암침법을 비롯한 모든 침술의 황제인 정통사암침으로써 명의를 배출하는 정통사암오행침구학회에서 고혈압약 치료 방법을 공개한다.
고혈압은 질병이 아니다. 고혈압약을 쓰는 순간부터 중증 환자로 된다.
명의가 되기 위해서는 훌륭한 스승을 만나야 한다.
매달 마지막 토요일 오후 두 시, 정통사암침 소개 설명회 - 예약 필수
질병치료 백과사전 171호
자세히:
https://ochim.com/고혈압약-부작용-치료방법-비과학적-양의학-128/
http://bit.ly/사암침-사암침법-고혈압약부작용-치료방법-비과학적-양의학128
고혈압약 부작용 치료방법, 가려움증, 간질성 신염, 감각 이상, 경련, 고요산혈증, 고칼륨 혈증, 고혈당증, 고혈압약 부작용, 광 과민성, 괴사성 혈관염, 구토, 근육 경련, 급성 근시, 급성 폐쇄각 녹내장, 기립성 저혈압을 포함한 저혈압, 다리 경련, 다형 홍반, 당뇨병, 독성 표피 괴사, 두드러기, 두통, 메스꺼움, 무과립구증, 무과립구증을 포함한 백혈구 감소증, 무기력, 무월경, 발기 부전, 발열, 발진, 변비, 불규칙한 월경, 설사 및 경련, 스티븐스-존슨 증후군, 식욕 부진, 신부전, 아나필락시스 반응, 안절부절, 여성형 유방, 열, 용혈성 빈혈, 운동 실조, 위 자극, 위 출혈, 위궤양, 위염, 유방 통증, 일시적인 흐릿한 시력, 자반, 재생 불량성 빈혈, 전신 증상을 동반한 약물 발진, 전해질 불균형, 전해질 장애, 정신 혼란, 졸음, 췌장염, 타액선염, 탈모증, 폐경기 후 출혈, 폐렴 및 폐부종을 포함한 호흡 곤란, 피부 혈관염, 현기증, 혈관염, 혈소판 감소증, 호산구 증가증, 홍반성 피부 발진, 황달, 황반 구진, 황시증,
고혈압은 질병이 아니다. 고혈압약을 쓰는 순간부터 중증 환자로 된다.
명의가 되기 위해서는 훌륭한 스승을 만나야 한다.
매달 마지막 토요일 오후 두 시, 정통사암침 소개 설명회 - 예약 필수
질병치료 백과사전 171호
자세히:
https://ochim.com/고혈압약-부작용-치료방법-비과학적-양의학-128/
http://bit.ly/사암침-사암침법-고혈압약부작용-치료방법-비과학적-양의학128
고혈압약 부작용 치료방법, 가려움증, 간질성 신염, 감각 이상, 경련, 고요산혈증, 고칼륨 혈증, 고혈당증, 고혈압약 부작용, 광 과민성, 괴사성 혈관염, 구토, 근육 경련, 급성 근시, 급성 폐쇄각 녹내장, 기립성 저혈압을 포함한 저혈압, 다리 경련, 다형 홍반, 당뇨병, 독성 표피 괴사, 두드러기, 두통, 메스꺼움, 무과립구증, 무과립구증을 포함한 백혈구 감소증, 무기력, 무월경, 발기 부전, 발열, 발진, 변비, 불규칙한 월경, 설사 및 경련, 스티븐스-존슨 증후군, 식욕 부진, 신부전, 아나필락시스 반응, 안절부절, 여성형 유방, 열, 용혈성 빈혈, 운동 실조, 위 자극, 위 출혈, 위궤양, 위염, 유방 통증, 일시적인 흐릿한 시력, 자반, 재생 불량성 빈혈, 전신 증상을 동반한 약물 발진, 전해질 불균형, 전해질 장애, 정신 혼란, 졸음, 췌장염, 타액선염, 탈모증, 폐경기 후 출혈, 폐렴 및 폐부종을 포함한 호흡 곤란, 피부 혈관염, 현기증, 혈관염, 혈소판 감소증, 호산구 증가증, 홍반성 피부 발진, 황달, 황반 구진, 황시증,
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.