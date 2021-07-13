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Pr. Sucharit Bhakdi : On ne peut pas protéger quelqu'un de quelque chose qui n'existe pas
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131 views • July 13, 2021
https://odysee.com/@Re-information2.0:2/Pr-Sucharit-Bhakdi:b?
https://t.me/legrandreveil/3164
Le Pr. Sucharit Bhakdi, un des plus grands microbiologistes au monde qui a publié plus de 300 articles dans les domaines de l'immunologie, de la bactériologie, de la virologie pour lesquels il a reçu de nombreux prix, spécialiste en maladies infectieuses.
"La vaccination ne peut absolument pas être efficace. Et je dois vous dire ceci très franchement, le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas."
"On ne peut pas protéger quelqu'un de quelque chose qui n'existe pas..."
"Il est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vaccin. Après études des prises de sang avant et après des gens vaccinés plus de 50% on une coagulation du sang"
Encore un énième professionnel respecté et réputé qui dénonce cette mascarade avec arguments, faits et preuves.
Le mensonge ne va pas tenir encore bien longtemps !
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Le Pr. Sucharit Bhakdi, un des plus grands microbiologistes au monde qui a publié plus de 300 articles dans les domaines de l'immunologie, de la bactériologie, de la virologie pour lesquels il a reçu de nombreux prix, spécialiste en maladies infectieuses.
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