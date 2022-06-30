PFIZER: Τα πρόστιμα και οι εκβιασμοί στις κυβερνήσεις, ο ορισμός του Διεθνή Τρομοκράτη!

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Pfizer: Διακανονισμός για 75 εκατομμύρια δολάρια επειδή χρησιμοποίησε τα «παιδιά της Νιγηρίας ως ανθρώπινα ινδικά χοιρίδια» και μυριάδες άλλα πρόστιμα σε όλο το πλανήτη για εγκληματικές ενέργειες.
Pfizer - Ένας διεθνής επιχειρηματικός τρομοκράτης. Οι αντιδεοντολογικοί όροι με τους οποίους προωθεί τα γενετικά σκευάσματα της, εκβιάζοντας όλα τα κράτη του πλανήτη με την αδυσώπητη νοοτροπία με την οποία η Pfizer επιδιώκει μόνο το οικονομικό της συμφέρον.
Αναρωτηθείτε, εάν ήταν κατασκευαστής αυτοκινήτων, θα αγοράζατε ένα αυτοκίνητο από αυτούς;
ΠΗΓΕΣ:
Suit Accuses Pfizer of Rights Violations
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/08/30/suit-accuses-pfizer-of-rights-violations/a11b32b2-8044-4bc6-b299-df1270ecda88/
Pfizer Settled For $75 Million For Using 'Nigerian Children As Human Guinea Pigs'
https://rumble.com/vozjba-pfizer-criminal-history.html?mref=6zof&mrefc=20
Pfizer CEO Says People Who ‘Spread Misinformation’ About Covid Vaccines Are “Criminals” (VIDEO)
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/pfizer-ceo-says-people-spread-misinformation-covid-vaccines-criminals-video/
Pfizer - ένας διεθνής επιχειρηματικός τρομοκράτης
https://rumble.com/vowp11-pfizer-.html
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