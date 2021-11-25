Godsdienstgekkie Stief over de mondkapjes 'sekte'

Godsdienstgestoorde wappie Stief van Bokhoven begrijpt het allemaal niet meer zo en richt het woord tot de normale mensen die gewoon zoals het hoort de coronamaatregelen in acht nemen.

Stief doet daar niet aan mee, want hij is bij God, wappie Stief denkt namelijk nog steeds dat hij Jezus is.

Hij denkt dat gevaccineerde en mondmasker dragende mensen lid zijn van een sekte. Ach, we kunnen het hem ook niet kwalijk nemen.

Stief zit daar in zijn 'Ambassade van God' met als enige uitje een avondje kermis waar hij, omdat hij liep te provoceren, een paar klappies kreeg en uiteraard niet meer welkom was in Someren.