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CUARENTENA MUNDIAL NADA ES LO QUE PARECE con Yolanda Soria, José Antonio González y Luis Palacios
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434 views • March 18, 2020
Las personas tienen miedo, miedo impuesto, vamos a ver si damos luz a todo esto, vamos a dar consejos terapéuticos, coherencia al asunto, datos que nos darán alegría, quitar la confusión impuesta, nuevo orden mundial, ¿será la caída del lado oscuro?, despertaremos antes de tiempo del fin, ¿tomaremos conciencia de un cambio a mejor?, divulga este enlace , seguro que ayuda a mucha gente.
MMS - CDS - https://www.dioxilife.com/es/
YOLANDA SORIA JIMENEZ
Whatsapp: +34. 652.060.777
[email protected]
[email protected]
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[email protected]
Facebook: Reconócete. La Travesía del Ser.
Youtube: José Antonio González Calderón.
18 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020 – VIAJE A EGIPTO CON YOLANDA SORIA, LUIS PALACIOS Y JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ – RECONEXIÓN CON TU ESENCIA DIVINA
https://bit.ly/2wh8RY4
https://www.lacajadepandora.eu/2020/01/18-al-28-de-agosto-del-2020-viaje-a-egipto-con-yolanda-soria-luis-palacios-y-jose-antonio-gonzalez-reconexion-con-tu-esencia-divina/
Gira de José Antonio González Calderón, en este enlace puedes hacer la reserva.
https://aulaspandora.es/joseantoniogonzalezcalderon/
https://www.aulaspandora.com/jose-antonio-gonzalez-calderon/
#JoséAntonioGonzálezCalderón, #LuisPalacios, #YolandaSoria, #AulasPandora, #LaCajadePandoraVídeo, #ViajesPandora,
LISTADO CON TODOS LOS VIDEOS DE YOUTUBE DE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje9WBRuCfQBszXQ4lZMyg7X4&disable_polymer=true
LISTADO CON TODOS LOS VIDEOS DE YOLANDA SORIA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje93dS0c4MhiDPcGIGW3Y-e8
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..........................................
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25 Masterclass de 2 horas de duración donde la Ciencia, la salud, el crecimiento personal y la espiritualidad se unen para guiarte en tu camino de evolución y consciencia."
24 PONENTES CONFIRMADOS...
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..........................................................
Temas Claves, La Caja de Pandora, Luis Palacios, José Antonio González Calderón, Aulas Pandora, Viajes Pandora, cuarentena mundial, nada es lo que parece, Las personas tienen miedo, miedo impuesto, vamos a ver si damos luz a todo esto, vamos a dar consejos terapéuticos, coherencia al asunto, datos que nos darán alegría, quitar la confusión impuesta, nuevo orden mundial, ¿será la caída del lado oscuro?, despertaremos antes de tiempo del fin, ¿tomaremos conciencia de un cambio a mejor?,
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YOLANDA SORIA JIMENEZ
Whatsapp: +34. 652.060.777
[email protected]
[email protected]
http://yolandasoria.com
José Antonio González Calderón
https://reconocete.com/
[email protected]
Facebook: Reconócete. La Travesía del Ser.
Youtube: José Antonio González Calderón.
18 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020 – VIAJE A EGIPTO CON YOLANDA SORIA, LUIS PALACIOS Y JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ – RECONEXIÓN CON TU ESENCIA DIVINA
https://bit.ly/2wh8RY4
https://www.lacajadepandora.eu/2020/01/18-al-28-de-agosto-del-2020-viaje-a-egipto-con-yolanda-soria-luis-palacios-y-jose-antonio-gonzalez-reconexion-con-tu-esencia-divina/
Gira de José Antonio González Calderón, en este enlace puedes hacer la reserva.
https://aulaspandora.es/joseantoniogonzalezcalderon/
https://www.aulaspandora.com/jose-antonio-gonzalez-calderon/
#JoséAntonioGonzálezCalderón, #LuisPalacios, #YolandaSoria, #AulasPandora, #LaCajadePandoraVídeo, #ViajesPandora,
LISTADO CON TODOS LOS VIDEOS DE YOUTUBE DE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje9WBRuCfQBszXQ4lZMyg7X4&disable_polymer=true
LISTADO CON TODOS LOS VIDEOS DE YOLANDA SORIA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje93dS0c4MhiDPcGIGW3Y-e8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje9_HkOMc3c1tcwKdjoWo8K7
..........................................
Del 4 al 10 Mayo 2020 ( Gratuito ) - JORNADAS ONLINE CONSCIENCIA CUÁNTICA
https://www.aulaspandora.com/gratuito-jornadas-online-consciencia-cuantica.html
25 Masterclass de 2 horas de duración donde la Ciencia, la salud, el crecimiento personal y la espiritualidad se unen para guiarte en tu camino de evolución y consciencia."
24 PONENTES CONFIRMADOS...
TXUMARI ALFARO, RICARDO EIRIZ, JEAN GUILLAUME, YOLANDA SORIA, SAMUEL OLMEDILLAS, CRISTÓBAL AMO, FÉLIX TORÁN, PHILIPPE SCHWIDERSKI, ADRIÁN GARCÍA, SOL AHIMSA, JOSÉ A. GONZÁLEZ CALDERÓN, Mª DOLORS OBIOLS, MARCO A. DÍAZ, Dr. ÁNGEL LUÍS FERNÁNDEZ, IVÁN DONALSON, SUSANA MAJUL, Dra. ANA MARÍA OLIVA, DAN WINTER, ANTONIO TIRADO, JOSÉ A. PUCHE RIART, ADAM Y JOSH BIGELSEN, FIDEL DELGADO, Dr. VICENT GUILLEM, SANDRA FERNÁNDEZ
..........................................................
Temas Claves, La Caja de Pandora, Luis Palacios, José Antonio González Calderón, Aulas Pandora, Viajes Pandora, cuarentena mundial, nada es lo que parece, Las personas tienen miedo, miedo impuesto, vamos a ver si damos luz a todo esto, vamos a dar consejos terapéuticos, coherencia al asunto, datos que nos darán alegría, quitar la confusión impuesta, nuevo orden mundial, ¿será la caída del lado oscuro?, despertaremos antes de tiempo del fin, ¿tomaremos conciencia de un cambio a mejor?,
*********************************************************
Suscríbete a nuestra newsletter: http://bit.ly/33seSw0
Haz clic en este enlace para unirte al grupo de Telegram de LA CAJA DE PANDORA: https://t.me/joinchat/PIOGBBRSxnZkcVapcNRoNQ
*********************************************************
PRODUCTOS MERCHANDISING OFICIAL
( Camisetas, tazas, cojines y mucho más... )
https://teespring.com/es/new-la-caja-de-pandora
*********************************************************
CALENDARIO DE PROGRAMAS EN DIRECTO
https://calendar.google.com/calendar?cid=Y2FqYXBhbmRvcmExQGdtYWlsLmNvbQ
*********************************************************
Si te ha gustado el vídeo haz un "me gusta" y compártelo
CONTRIBUYE CON SUBTÍTULOS AQUÍ: http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UCXV8HmDQt2akopxAQQt3oeg&tab=2
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TWITTER: https://twitter.com/cajapandora1
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OTRAS WEBS:
http://www.lacajadepandora.eu
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