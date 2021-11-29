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29.11.2021. НАЗВАНИЕ: ВАЖНО! Срочное сообщение от сотрудника ФСБ! (Выпуск № 228 часть II (2)).
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8047 views • November 26, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Началось , детей процедурят в школах в тайне от родителей !//Америка Казахстан Израиль США. https://www.youtube.com/watch?v=xCeOXQvyk-g.
04:48 Друг жижанулся и изменился. https://www.youtube.com/watch?v=uk6OpmQPwpI.
12:25 Письмо слушателя. QR-коды в Храме.
14:33 Письмо слушателя. Однополые браки.
16:17 Психозимные измерения - последняя тайна! https://www.kla.tv/ru.
22:38 Если к вам пришли "проверяющие" маски, перчатки и QR коды рабов. https://www.youtube.com/watch?v=wDxPVJ5jUmI.
28:25 QR-ФЕРМУ ХОТЯТ УЗАКОНИТЬ. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=UM4DO-zcdTY.
45:29 Письмо слушателя. НАШИ ИНСТРУКЦИИ. https://vk.com/wall-91280223_295367. https://ouzs.ru/news/srochno-trebuem-otklonit-zakonoproekty-o-qr-kodakh-pishem-deputatam/
46:47 Как закон о QR-кодах может навредить и борьбе с вирусом, и экономике. https://www.youtube.com/watch?v=Jeone_HHJm0.
54:40 Готовится голод. https://www.youtube.com/watch?v=OdtcB4gZQ_I.
57:12 Случайно подслушанный разговор. Для директоров школ России. Лопатин Евгений (Мытищи). https://www.youtube.com/watch?v=J2gW3EYdTPE.
01:02:10 Объединенные Города и Местные Власти. Что от нас скрывают? https://www.youtube.com/watch?v=hrCeE0cM5n0.
01:08:35 Новая Эра. Как спасаться христианам в последние времена. Ходите в церковь как можно чаще! https://www.youtube.com/watch?v=0mWZbotZclQ.
01:14:53 ФИНСКАЯ СВЕЧА ТРИ ВАРИАНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=y8AudM1znAc.
01:21:38 А вы слышали про уникальное изобретение с которым переживём любой катаклизм. Финская свеча в печи. https://www.youtube.com/watch?v=ld5CMMn-3sk.
Сегодня мы узнаем, что уже не только планируется, но и подготавливается голод. Напомним, что собор- лучшее средство в борьбе с различными беззакониями. Узнаем, как меняется человек после «модной» процедуры, поговорим о том, что делать, если к вам пришли проверяющие маски и прочие современные ограничения. Напомним, как спастись православным христианам в последние апокалиптические времена. Увидим, как своими руками изготовить финскую свечу.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Началось , детей процедурят в школах в тайне от родителей !//Америка Казахстан Израиль США. https://www.youtube.com/watch?v=xCeOXQvyk-g.
04:48 Друг жижанулся и изменился. https://www.youtube.com/watch?v=uk6OpmQPwpI.
12:25 Письмо слушателя. QR-коды в Храме.
14:33 Письмо слушателя. Однополые браки.
16:17 Психозимные измерения - последняя тайна! https://www.kla.tv/ru.
22:38 Если к вам пришли "проверяющие" маски, перчатки и QR коды рабов. https://www.youtube.com/watch?v=wDxPVJ5jUmI.
28:25 QR-ФЕРМУ ХОТЯТ УЗАКОНИТЬ. Что делать? https://www.youtube.com/watch?v=UM4DO-zcdTY.
45:29 Письмо слушателя. НАШИ ИНСТРУКЦИИ. https://vk.com/wall-91280223_295367. https://ouzs.ru/news/srochno-trebuem-otklonit-zakonoproekty-o-qr-kodakh-pishem-deputatam/
46:47 Как закон о QR-кодах может навредить и борьбе с вирусом, и экономике. https://www.youtube.com/watch?v=Jeone_HHJm0.
54:40 Готовится голод. https://www.youtube.com/watch?v=OdtcB4gZQ_I.
57:12 Случайно подслушанный разговор. Для директоров школ России. Лопатин Евгений (Мытищи). https://www.youtube.com/watch?v=J2gW3EYdTPE.
01:02:10 Объединенные Города и Местные Власти. Что от нас скрывают? https://www.youtube.com/watch?v=hrCeE0cM5n0.
01:08:35 Новая Эра. Как спасаться христианам в последние времена. Ходите в церковь как можно чаще! https://www.youtube.com/watch?v=0mWZbotZclQ.
01:14:53 ФИНСКАЯ СВЕЧА ТРИ ВАРИАНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=y8AudM1znAc.
01:21:38 А вы слышали про уникальное изобретение с которым переживём любой катаклизм. Финская свеча в печи. https://www.youtube.com/watch?v=ld5CMMn-3sk.
Сегодня мы узнаем, что уже не только планируется, но и подготавливается голод. Напомним, что собор- лучшее средство в борьбе с различными беззакониями. Узнаем, как меняется человек после «модной» процедуры, поговорим о том, что делать, если к вам пришли проверяющие маски и прочие современные ограничения. Напомним, как спастись православным христианам в последние апокалиптические времена. Увидим, как своими руками изготовить финскую свечу.
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