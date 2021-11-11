'Stoere Dockers' maken filmpje.

HavenmedewerkersKijk eens aan, daar zijn de Dockers, stoer met een fakkeltje, van die trieste maskertjes op en een boodschap. Want de stoere mannekes pikken het niet meer.

En ze maken diepe indruk want op Telegramkanalen zoals die van lamlul Tinus Koops en sneuneus Tommy Teeuw, en natuurlijk op Facebook en al de prutskanaaltjes van de wappies wordt het snel gedeeld. Zelfs Stanley ter Haar is zijn bed uitgekomen en heeft het snel op zijn YouTubekanaal gezet.

De Dockers. Eigenlijk is het niet meer dan een stelletje lowlife met vuurwerk en fakkeltjes, te dom om te poepen zou onze Rogier Hop zeggen.

Even een filmpje maken, dan hier en daar een beetje stoer rondlopen en huilebalken als ze opgepakt worden en een boete krijgen.

Doen jullie maar lekker waarschuwen hoor, maar niet gaan sjimpen als je je boete niet kan betalen, of als je je baantje kwijt bent, als je al een baantje hebt. We zien je mafkezen!