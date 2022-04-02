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ДЕНЬ ТЬМЫ. Сон Артёма (4 ноября 2021 г.): Заблокировали счета. Везде погас свет
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265 views • April 02, 2022
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Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Делюсь сном, который приснился моему мужу Артёму.
Аудиозапись сделана 4 ноября 2021 г. Видео сделано 1 апреля 2022 г.
Мужу 4 ноября 2021 приснился сон про ДЕНЬ ТЬМЫ И МРАКА (во сне: прежде, чем погасли свет в окнах, фонари, фары и фонарики, утром были ЗАБЛОКИРОВАНЫ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, и люди были только этим озабочены и не понимали, что их ОБМАНУЛИ, и они не поняли, ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО!). Верующие поймут, неверующие - ищите Христа, пока не поздно!
Возможно, когда в результате неожиданной нестандартной солнечной активности на Земле выйдет из строя электроника, власти всех стран будут объяснять это КИБЕР АТАКОЙ (как маскировка реальной катастрофы), EMP/Атакой электромагнитным импульсом (ЭМИ). Нас давно Господь готовил к такому повороту событий, в том числе и через несколько снов. Мы делали запасы воды и еды. Делайте тоже с Божьей помощью, насколько есть возможность. Но ищите руководства Христа! Без Него всё не впрок и ничего не удержать!..
Артём: «Первое, что я понимаю, это то, что людей обманули. И они только и говорят о том, что в свой профиль в банке нельзя войти. Но они совершенно не понимают, что это настал День Тьмы и Мрака. Про это никто не говорит. Я это быстро понимаю и понимаю причину. Это пытаются скрыть, объяснив перебоями с банками. Внимание людей сосредоточено на деньгах.»
Исх 10:21-23
21 И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма.
22 Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня;
23 не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.
Ис 60:2
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою.
Иов 17:12
А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы.
Иов 38: 12-14
12 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место её,
13 чтобы она охватила края земли и стряхнула с неё нечестивых,
14 чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,15 и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?
Соф 1:15
День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,
Иоиль 2:2
день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.
Зах 14:6-9
6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.
7 День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.
8 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.
9 И Господь будет Царём над всею землею; в тот день будет Господь един и имя Его едино.
Мф 24:20
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,
Мк 13:18
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.
Ис 1:18
Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.
Я делилась этим сном в Одноклассниках 5 ноября 2021 г. (https://ok.ru/yulia.hitart.com/statuses/154049939925091)
РОССИЯ: ЭМИ УГРОЗА Военная доктрина Российской Федерации, планы и возможности Атака электромагнитным импульсом (ЭМИ)
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1124730.pdf
EMP China Forbes
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2020/06/25/china-develops-first-strike-capability-with-electromagnetic-pulse/?sh=26feca83e190
EMP Forbes
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/09/27/the-electromagnetic-pulse-threatcant-we-just-paint-over-it/?sh=2d0cce191883
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Делюсь сном, который приснился моему мужу Артёму.
Аудиозапись сделана 4 ноября 2021 г. Видео сделано 1 апреля 2022 г.
Мужу 4 ноября 2021 приснился сон про ДЕНЬ ТЬМЫ И МРАКА (во сне: прежде, чем погасли свет в окнах, фонари, фары и фонарики, утром были ЗАБЛОКИРОВАНЫ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, и люди были только этим озабочены и не понимали, что их ОБМАНУЛИ, и они не поняли, ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО!). Верующие поймут, неверующие - ищите Христа, пока не поздно!
Возможно, когда в результате неожиданной нестандартной солнечной активности на Земле выйдет из строя электроника, власти всех стран будут объяснять это КИБЕР АТАКОЙ (как маскировка реальной катастрофы), EMP/Атакой электромагнитным импульсом (ЭМИ). Нас давно Господь готовил к такому повороту событий, в том числе и через несколько снов. Мы делали запасы воды и еды. Делайте тоже с Божьей помощью, насколько есть возможность. Но ищите руководства Христа! Без Него всё не впрок и ничего не удержать!..
Артём: «Первое, что я понимаю, это то, что людей обманули. И они только и говорят о том, что в свой профиль в банке нельзя войти. Но они совершенно не понимают, что это настал День Тьмы и Мрака. Про это никто не говорит. Я это быстро понимаю и понимаю причину. Это пытаются скрыть, объяснив перебоями с банками. Внимание людей сосредоточено на деньгах.»
Исх 10:21-23
21 И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма.
22 Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня;
23 не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.
Ис 60:2
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою.
Иов 17:12
А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы.
Иов 38: 12-14
12 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место её,
13 чтобы она охватила края земли и стряхнула с неё нечестивых,
14 чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,15 и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?
Соф 1:15
День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,
Иоиль 2:2
день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.
Зах 14:6-9
6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.
7 День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.
8 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.
9 И Господь будет Царём над всею землею; в тот день будет Господь един и имя Его едино.
Мф 24:20
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,
Мк 13:18
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.
Ис 1:18
Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.
Я делилась этим сном в Одноклассниках 5 ноября 2021 г. (https://ok.ru/yulia.hitart.com/statuses/154049939925091)
РОССИЯ: ЭМИ УГРОЗА Военная доктрина Российской Федерации, планы и возможности Атака электромагнитным импульсом (ЭМИ)
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1124730.pdf
EMP China Forbes
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2020/06/25/china-develops-first-strike-capability-with-electromagnetic-pulse/?sh=26feca83e190
EMP Forbes
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/09/27/the-electromagnetic-pulse-threatcant-we-just-paint-over-it/?sh=2d0cce191883
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