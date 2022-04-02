ДЕНЬ ТЬМЫ. Сон Артёма (4 ноября 2021 г.): Заблокировали счета. Везде погас свет

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

265 views • April 02, 2022



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Делюсь сном, который приснился моему мужу Артёму.

Аудиозапись сделана 4 ноября 2021 г. Видео сделано 1 апреля 2022 г.



Мужу 4 ноября 2021 приснился сон про ДЕНЬ ТЬМЫ И МРАКА (во сне: прежде, чем погасли свет в окнах, фонари, фары и фонарики, утром были ЗАБЛОКИРОВАНЫ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, и люди были только этим озабочены и не понимали, что их ОБМАНУЛИ, и они не поняли, ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО!). Верующие поймут, неверующие - ищите Христа, пока не поздно!



Возможно, когда в результате неожиданной нестандартной солнечной активности на Земле выйдет из строя электроника, власти всех стран будут объяснять это КИБЕР АТАКОЙ (как маскировка реальной катастрофы), EMP/Атакой электромагнитным импульсом (ЭМИ). Нас давно Господь готовил к такому повороту событий, в том числе и через несколько снов. Мы делали запасы воды и еды. Делайте тоже с Божьей помощью, насколько есть возможность. Но ищите руководства Христа! Без Него всё не впрок и ничего не удержать!..



Артём: «Первое, что я понимаю, это то, что людей обманули. И они только и говорят о том, что в свой профиль в банке нельзя войти. Но они совершенно не понимают, что это настал День Тьмы и Мрака. Про это никто не говорит. Я это быстро понимаю и понимаю причину. Это пытаются скрыть, объяснив перебоями с банками. Внимание людей сосредоточено на деньгах.»





Исх 10:21-23

21 И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма.

22 Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня;

23 не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.



Ис 60:2

Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою.



Иов 17:12

А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы.



Иов 38: 12-14

12 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место её,

13 чтобы она охватила края земли и стряхнула с неё нечестивых,

14 чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,15 и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?



Соф 1:15

День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,



Иоиль 2:2

день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.



Зах 14:6-9

6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.

7 День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.

8 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.

9 И Господь будет Царём над всею землею; в тот день будет Господь един и имя Его едино.



Мф 24:20

Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,



Мк 13:18

Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.



Ис 1:18

Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.



Я делилась этим сном в Одноклассниках 5 ноября 2021 г. (



РОССИЯ: ЭМИ УГРОЗА Военная доктрина Российской Федерации, планы и возможности Атака электромагнитным импульсом (ЭМИ)

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1124730.pdf



EMP China Forbes

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2020/06/25/china-develops-first-strike-capability-with-electromagnetic-pulse/?sh=26feca83e190



EMP Forbes

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/09/27/the-electromagnetic-pulse-threatcant-we-just-paint-over-it/?sh=2d0cce191883 Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchnebaМой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video Делюсь сном, который приснился моему мужу Артёму.Аудиозапись сделана 4 ноября 2021 г. Видео сделано 1 апреля 2022 г.Мужу 4 ноября 2021 приснился сон про ДЕНЬ ТЬМЫ И МРАКА (во сне: прежде, чем погасли свет в окнах, фонари, фары и фонарики, утром были ЗАБЛОКИРОВАНЫ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, и люди были только этим озабочены и не понимали, что их ОБМАНУЛИ, и они не поняли, ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО!). Верующие поймут, неверующие - ищите Христа, пока не поздно!Возможно, когда в результате неожиданной нестандартной солнечной активности на Земле выйдет из строя электроника, власти всех стран будут объяснять это КИБЕР АТАКОЙ (как маскировка реальной катастрофы), EMP/Атакой электромагнитным импульсом (ЭМИ). Нас давно Господь готовил к такому повороту событий, в том числе и через несколько снов. Мы делали запасы воды и еды. Делайте тоже с Божьей помощью, насколько есть возможность. Но ищите руководства Христа! Без Него всё не впрок и ничего не удержать!..Артём: «Первое, что я понимаю, это то, что людей обманули. И они только и говорят о том, что в свой профиль в банке нельзя войти. Но они совершенно не понимают, что это настал День Тьмы и Мрака. Про это никто не говорит. Я это быстро понимаю и понимаю причину. Это пытаются скрыть, объяснив перебоями с банками. Внимание людей сосредоточено на деньгах.»Исх 10:21-2321 И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма.22 Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня;23 не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.Ис 60:2Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою.Иов 17:12А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы.Иов 38: 12-1412 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место её,13 чтобы она охватила края земли и стряхнула с неё нечестивых,14 чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,15 и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?Соф 1:15День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,Иоиль 2:2день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.Зах 14:6-96 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.7 День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.8 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.9 И Господь будет Царём над всею землею; в тот день будет Господь един и имя Его едино.Мф 24:20Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,Мк 13:18Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.Ис 1:18Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.Я делилась этим сном в Одноклассниках 5 ноября 2021 г. ( https://ok.ru/yulia.hitart.com/statuses/154049939925091 РОССИЯ: ЭМИ УГРОЗА Военная доктрина Российской Федерации, планы и возможности Атака электромагнитным импульсом (ЭМИ)EMP China ForbesEMP Forbes Keywords apocalypseemp attackpower outageposlednee vremyayulia litvinovaneba luchapokalipsisprishestvie hristakamyshlova yulialuch nebablackout eventblacout drillden tmycyberattakkiberatakascheta zablokirovalipogasli fary i fonariki

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