Уход Путина ничего не изменит. Русские - этот народ Путиных.

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Недавно смотрел на одном из ютуб-каналов интервью одного российского оппозиционера, ныне вынужденно пребывающего за границей великой духовной родины. И одной из формулировок этого оппозиционера была следующая : "Путин - враг русского народа."
И вот эта бредовая идея - есть основная ошибка российской оппозиции и западных государств. Европейские и американские политики тоже иногда выдают подобную ахинею - они наивно считают, что если они каким-то образом сместят Путина, то и все нынешние проблемы России исчезнут.
Обломайтесь ! - говорю я. Нельзя быть такими наивными идиотами !
Когда же вы наконец поймёте, что Путин - не враг русского народа ?!
Путин не враг русского народа - потому, что Путин и есть русский народ !
А русский народ - это народ Путиных, то есть состоящий из таких же Путиных !
Вы уберете одного Путина - а за ним придёт опять же Путин !
Потому что русский - это уже однозначно Путин. А Путин - однозначно обязан быть русским.
Потому что если ты не Путин - то ты уже не русский. А если ты русский - то ты уже приговорён с рожденья к тому, что ты Путин.
Невозможно родиться русским - и не стать Путиным. Невозможно.
Русский народ - это многочисленный Путин. Вся история этого великаго духовнаго кровавого государства - вся история ! - кричит нам об этом ! О том, что все правители России начиная с так называемого крещения - все эти правители были Путины !
Кроме одного - Горбачев не был Путиным. Поэтому он один, Горбачёв, этим Путинским народом оклеветан, охаен, оплёван, поруган, осмеян и забыт - потому что он выбивается из этой бесконечной череды Путиных.
А народ, состоящий из Путиных, не может понять и принять НеПутинское правление. Все эти Ельцины, Черненки, Андроповы, Брежневы, Хрущевы, Джугашвили, Романовы, Катьки всякие и Петьки великие - все до одного - они все Путины. Потому что русские до мозга костей.
И весь этот "глубинный русскай народ" - сплошь одни Путины. Путин - плоть и кровь этого великаго духовнаго народа.
Путин - креатура этого великаго духовнаго народа.
Путин - лишь одна стомилионная составляющая русскаго народа.
И именно такая власть востребована этим Путинским народом - власть Путина, власть Джугашвили, власть Петра первого - это власть, которую великай русскай народ только и воспринимает и понимает : это кроваво-мясницкая власть кнутов и батогов, власть дыбы и кандалов, власть каторги и ГУЛАГа, власть продажности, подлости, гнилости, власть пыток, воровства, коррупции, взяточничества, жоповылизывания, стукачества и идолопоклоничества, это власть страха.
Только такую власть великай русскай народ воспринимает, понимает и подобострастно уважает. И тот, кто этому народу такую власть устраивает - того этот народ и почитает.
Народ Путиных - почитает правителей Путиных. Потому что все правители Путины - они выходцы из этого путинского народа.
И в связи со всем этим глупо, я повторяю - глупо кричать о смещении Путина, которое якобы "освободит русскай народ". Смещение Путина не освободит русскай народ - потому что русскай народ и есть - Путин.
И Путин не желает освобождения от Путина ! Ни коим образом !
Глупо говорить, что Путин - враг русскаго народа! Потому что Путин - и есть русскай народ. И вот пока российская оппозиция и западные политики не поймут этого - они ничего не смогут сделать - НИЧЕГО !
Потому что основная и основополагающая ошибка - разделять Путина от русскаго народа и отделять русскай народ от Путина. Все Путины, которые были во власти России, и которые ещё будут, и весь великай духовнай русскай народ - есть одна историческая биомасса, с одинаковыми нервными клетками, с одинаковыми мозговыми биотоками, одинаковыми генетическими задатками и одинаковым образом мысли, совокупно называющимися одним словом - русский.
И вот этот, вдруг откуда-то появившийся "русский добровольческий корпус", даже если гипотетически предположить, что они каким-то образом победят и получат власть в России - они ничего не изменят. От слова - абсолютно ничего.
Потому что во-первых они сами русские - сами себя так ассоциируют - а значит такие же, как Путин. А во-вторых, чтобы что-то изменить в государстве - надо изменить русскай менталитет, то есть Путинский менталитет у сотни миллионов русских, то есть у сотни миллионов Путиных.
Вы считаете - это реально ? Вы знаете как это сделать ? Внушением и образованием ? Сколько лет уйдёт на это - двести, триста ?
А может быть Кнутом ? Да, только кнутом, потому что народ Путиных понимает только кнут. А если кнутом - тогда чем вы отличаетесь от Путина и народа Путиных ? Чем ?